به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر پیش از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی به خبرنگار مهر گفت: هرچند به نسبت بلندمدت افزایش ۱۵ درصدی بارش را در سال جاری داشتیم اما به نسبت سال گذشته کاهش ۱۰ درصدی به ثبت رسیده است.

وی بابیان اینکه بیشترین کاهش نسبت به سال قبل از شهرستان نمین با ۳۵ درصد و از مشگین شهر با ۳۳ درصد به ثبت رسیده است، افزود: درعین‌حال فرودگاه اردبیل ۲۷ درصد و خود اردبیل ۲۰ درصد کاهش بارندگی به نسبت سال قبل دارد.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان درعین‌حال در برخی مناطق استان امسال بارش‌های خوبی به ثبت رسیده و در خلخال، کوثر و نیر با افزایش بارندگی مواجهیم.

دولتی مهر در خصوص مقایسه وضعیت بارش سال جاری استان با بلندمدت متذکر شد: در بلندمدت بیشترین بارندگی در فیروزآباد کوثر با ۱۷۸ درصد رشد به ثبت رسیده است.

وی تأکید کرد: به نسبت سال قبل نیز این منطقه ۸۰ درصد رشد بارش را نشان می‌دهد و درمجموع در سال جاری بارندگی کمتری به نسبت سال قبل داشتیم.

مدیرکل هواشناسی استان در خصوص وضعیت جوی استان در آخر هفته به افزایش نسبی دما اشاره کرد و متذکر شد: درعین‌حال از هفته آینده نوساناتی در کاهش و افزایش دما را تجربه خواهیم کرد.