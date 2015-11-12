سرپرست فرمانداری ساری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معارفه فرماندار ساری با حضور استاندار مازندران در سالن اجتماعات فرمانداری ساری برگزار شد.

فرماندار سابق ساری پیش از ظهر پنجشنبه در این جلسه بابیان اینکه تقویت استاندار سبب توسعه استان می‌شود، گفت: استاندار برای توسعه استان دغدغه دارد و خوشبختانه باهمت دولت و استاندار، تورم در استان کاهش یافت.

جواد واحدی بابیان اینکه هیچ فشاری برای جابجایی بنده وجود نداشت، با اشاره به شایعات ایجادشده درباره انتخابات آتی گفت: امانت‌داری برگزاری قانونی انتخابات هدف اصلی است.

وی بابیان این‌که انتقاداتی درگذشته به ساری وارد بود که امروز دیگر نیست، گفت: با محوریت آیت‌الله طبرسی مدیریت قطار توسعه ساری به جلو پیش می رود و شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم.

واحدی تنها دغدغه استاندار را توسعه مرکز استان بیان کرد و ابراز داشت: دیدگاه استاندار بر اقتدار مرکز استان بوده و خدارا شاکریم در دولتی خدمت می‌کنیم که به مردم به بهترین شکل خدمت می کند و با مدیریت صحیح رئیس‌جمهور مشکلات کشورمهار شد و تورم کاهش پیدا کرد.

وی در خصوص پروژه‌های عمرانی در مرکز استان نیز گفت: بسیاری از پروژه‌ها که سالهای سال منتظر تحقق آن بوده‌ایم امروز شاهد انجام آن هستیم و جایگاه حقیقی ساری در حال شکل‌گیری است.

واحدی تصریح کرد: خودم خواستار تغییر محیط کار بوده‌ام و در بحث انتخابات امانت‌داری و صحت باید در اولویت باشد و همه ما در این انتخابات باید تلاش کنیم تا بهترین انتخابات برگزار شود.

در آیین تودیع و معارفه فرماندار ساری، علاوه بر استاندار، علیرضا یونسی معاون سیاسی امنیتی استانداری، محمد دامادی نماینده مردم ساری و میان درود، مهرداد ابراهیمی مدیرکل سیاسی امنیتی و جمعی از مسئولان استانی نیز حضور داشتند.

باگذشت بیش از دو سال از فعالیت دولت تدبیر و امید، تغییر فرمانداران ۲۱ شهرستان مازندران انجام شد و فرماندار شهرستان بندری نوشهر همچنان از دولت قبل در سمتش مشغول به کار است.

مجید حسین زادگان سرپرست جدید فرمانداری ساری از فرمانداران زمان دولت اصلاحات در شهرستان نوشهر بوده است.