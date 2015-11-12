مباحث علوم انسانی نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش خبرنگاز مهر، منصور غلامی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست علمی همایش میرسیدعلی همدانی با بیان اینکه بسیاری از برنامه های راهبردی دنیا توسط نخبگان علوم انسانی صورت می گیرد، عنوان کرد: در سال های گذشته دانشجویان به سمت علوم پزشکی هدایت شدند.

وی بابیان اینکه دانشجویان باید بیشتر به سمت علوم انسانی هدایت شوند، ادامه داد: باید در زمینه علوم انسانی سرمایه گذاری های بیشتری صورت گیرد.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان با بیان اینکه در علوم تجربی به لحاظ شباهت کار و محتوای علمی با کشورهای دیگر در یک سطح قرار داریم، بیان کرد: باید به دنبال توسعه مرزهای دانش و کسب فناوری های جدید باشیم.

منصور غلامی با بیان اینکه بدنبال کاربردی کردن علوم پایه و علوم فناوری هستیم، عنوان کرد: در علوم تجربی با کشور های دیگر تفاوت نداریم.

وی با بیان اینکه علوم انسانی دارای ویژگی های خاصی است که باید به آن توجه شود، عنوان کرد: باید یک الگوی خاص را برای پیشرفت و تحقیق در علوم انسانی به کار ببریم.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان با یبان اینکه تعداد بسیاری چه در خارج از کشور و چه در داخل به علوم انسانی علاقه مند هستند، بیان کرد: نقش علما و دانشمندان ایرانی در پیشرفت علوم انسانی یک نقش موثر خواهد بود.

منصور غلامی با بیان اینکه ایران دارای محققان خوبی در علوم انسانی است، عنوان کرد: مقام معظم رهبری تاکید بیشتری بر روی یافته های علمی که باعث بهبود معیشت مردم و اقتصاد آنها می شود، دارند.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان با بیان اینکه باید به کاربرد علوم انسانی در کشور توجه کنیم، ادامه داد: توجه و پیشرفت علوم انسانی از موضوعاتی است که مقام معظم رهبری تاکید بیشتری بر آن دارند.

منصور غلامی با تاکید بر اینکه علوم انسانی نیازمند توجه بیشتر است است، عنوان کرد: وزارت علوم و دانشگاه ها نقش مهمی در هدایت دانشجویان به سوی علوم انسانی دارند.

بسیاری از جوامع هنوز ایران را به عنوان یک جامعه که در علوم انسانی در حال پیشرفت است می شناسند

وی بابیان اینکه کشور ایران از گذشته به عنوان مرجع علمی شناحته شده است، بیان کرد: بسیاری از جوامع هنوز ایران را به عنوان یک جامعه که در علوم انسانی در حال پیشرفت است می شناسند.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان بابیان اینکه دانشمندان ایرانی الگوی محققان و دانشجویان خارج هستند، بیان کرد:باید در راستای تقویت این ذخایر ارزشمند تلاش و آنها را به نسل های آینده معرفی کنیم.

غلامی بابیان اینکه ایران دارای پتانسیل ها و جوانان و محققان بسیاری است، گفت: ایران دارای پتانسیل های فراوان است که باید مورد توجه قرار گیرند چراکه این پتانسیل ها باعث پیشرفت کشور می شود.

وی با بیان اینکه عده ای میرسیدعلی همدانی را نمی شناسند، عنوان کرد: باید فرصت هایی برای معرفی بزرگان این جامعه به وجود بیاید چراکه زندگی نامه این بزرگان یک سرمشق و الگو برای جوانان خواهد بود.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان در ادامه به فعالیت های دانشگاه بوعلی اشاره کرد و گفت: دانشگاه بوعلی جزو دانشگاه های مهم کشور است و رتبه ۱۱ دانشگاه های جامع کشور را به خود اختصاص داده است.

غلامی با بیان اینکه ۱۲ هزار دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه تحصیل می کنند، عنوان کرد: دانشگاه بوعلی از دانشگاه های موثر در علوم جهان است.

وی بابیان اینکه دانشگاه بوعلی پیشرفت بسزایی در نشر کتب داشته است، عنوان کرد: کتاب های علمی بسیاری توسط این دانشگاه به چاپ رسیده است.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان با بیان اینکه فعالیت دانشگاه ها شبیه به هم است، عنوان کرد: دانشگاه ها باید از هم رنگ و هم شکل بودن فاصله بگیرند تا پیشرفت ها بیشتر شود.