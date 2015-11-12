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۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

رئیس سازمان لیگ فدارسیون والیبال:

تماشاگران آملی از بازی های خانگی کاله تا اطلاع ثانوی محروم شدند

تماشاگران آملی از بازی های خانگی کاله تا اطلاع ثانوی محروم شدند

آمل - رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال از محرومیت تماشاگران آملی از بازی‌های خانگی کاله تا اطلاع ثانوی خبر داد.

منوچهر پورحسن در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی دو تیم کاله و پیکان، گفت: بازی این دوتیم عصر چهارشنبه برگزار شد که این بازی با حواشی زیادی همراه شد.

وی با اشاره به حواشی که در امتیاز آخرست دوم این دیدار پیش‌آمده و منجر به پایین آمدن داور از سکوی داوری شد، افزود: باید بازی به اتمام‌ می رسید و با نتیجه سه بر صفر به سود پیکانی‌ها می‌شد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال بابیان اینکه تا تشکیل جلسه کمیته انضباطی تیم کاله مازندران از حضور تماشاگران دربازی‌های خانگی محروم شده است، گفت: جلسه کمیته انضباطی دوشنبه هفته آینده تشکیل می‌شود و در آن جلسه تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد.

دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران عصر چهارشنبه به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه سه بر صفر پیکان همراه شد.

تیم کاله مازندران یکشنبه هفته آینده در چارچوب هفته ششم لیگ برتر میزبان شهرداری تبریز خواهد بود که این بازی به گفته رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود.

کد مطلب 2965124

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