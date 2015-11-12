روابط عمومی تبلیغات اسلامی زنجان رتبه برتر کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان، روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان رتبه برتر کشوری روابط عمومی ها را در شش ماهه نخست سال ۹۴ در بین روابط عمومی های سازمان تبلیغات اسلامی کسب کرد.

روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان ماهانه با تولید ۶۰۰ الی ۷۰۰ خبر نقش کلیدی در اطلاع رسانی این اداره کل دارد و تمام اقدامات و برنامه های این اداره کل در قالب اخبار کوتاه و بلند پوشش داده می شود.

این ارزیابی در حوزه کمیت خبر، کیفیت خبر، عکس، ارسال محصولات فرهنگی به سازمان تبلیغات اسلامی و ارتباط مستمر با مرکز صورت می گیرد.