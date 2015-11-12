سایت نذر، جهادی اقتصادی در سنگر فضای مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، همواره با فرا رسیدن اربعین حسینی، اشتیاق وصف ناپذیری در میان شیعیان و محبین حضرت ابا عبدالله(ع) جهت زیارت بارگاه ملوکتی آن حضرت ایجاد می شود. اربعین در تداوم واقعه کربلا است؛ از این رو برای پاس داشتن روز عاشورا، در روز اربعین دلدادگان حسینی با حرکت امام و پیشوای خود تجدید میثاق کرده و این تجدید عهد را به بهترین وجه خود یعنی زیارت کربلا بجا می آورند.

مقام معظم رهبری اهمیت اربعین اباعبدالله(ع) را در احیاگری فلسفه شهادت و استمرار نهضت ظلم ستیزانه امام حسین(ع) می دانند و درس بزرگ آن را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهادت در مقابل تبلیغات دشمن معرفی می نمایند. در همین راستا چندین سال است که شیعیان ایرانی نیز در چنین روزی به راهپیمایی عظیمی مردمی جهت زیارت بارگاه ملکوتی آن حضرت گام بر می دارند. برگزاری چنین مراسمی هر سال با نظم و هماهنگی بیشتر صورت گرفته به نحوی که در سال جاری یک سامانه اینترنتی به نام www.nazr.net راه اندازی شده تا به جمع آوری نذورات مردمی در جهت خدمت به زائرین بپردازد.

در این سامانه علاوه بر جمع آوری نذورات به ثبت نام خادمین جهت کمک به زائرین نیز پرداخته شده که هرفردی با هر تخصصی اعم از پزشک یا آشپز می توند برای کمک به زائرین حرم سیدوسالار شهیدان ثبت نام نماید. پیرامون این سامانه اینترنتی و اثرات آن در ساماندهی راهپیمایی عظیم مردمی با حاج حسین یکتا مصاحبه ای ترتیب داده ایم. حاج حسین یکتا معتقد است که این حرکت در فضای مجازی خود یک نوع جهاد اقتصادی در سنگر جدیدی به نام فضای مجازی است.

*به عنوان اولین سوال، فرهنگ نذر چه آثار معنوی و دنیوی را در زندگی روزمره ما دارد؟

تمام حرکت های ما در زندگی وقتی پراهمیت می شوند که برکت داشته باشند. ما در زندگی یک عمر تلاش کرده و تمکن مالی پیدا می کنیم ولی گاهی مشاهده می شود که این مال و اموال بدست آمده برکت لازم را ندارد. وقتی مالی در مدرسه سازی در مسجد سازی و... وقف شده این مال برکت پیدا می کند ولی وقتی بین بازماندگان تحت عنوان ارث باقی مانده موجب نزاع میان ورثه شده و برکتش را از دست می دهد.

میزان نذر و وقف هیچ گاه مهم نبوده، شما گاهی پول و اموال زیادی نذر کرده ولی برکت لازم را ندارد و زمانی که پول کمی نذر می کنید پربرکت می شود. چرا؟ چون اخلاص در آن مال هرچند اندک وجود داشته که در اموال زیاد موجود نبوده است. اگر همه ما انسان ها می خواهیم اهل تکاثر نباشیم باید رزق خود را از دارایی ها برداشته و مال خود را نذر یا وقف کنیم.

*تفاوت میان رزق و اموال در میان دارایی ها چیست؟

رزق یعنی آن چیزی که برای شان و شئونات شما نیاز می باشد به عنوان مثال یک منزل مسکونی یا وسیله نقلیه و میزانی که برای معیشت زندگی کافی است را برمی داریم و باقی مانده آن را در راه رضای خدا می دهیم. گاهی ما ۲۰ درصد از دارایی ها را برداشته و ۸۰ درصد از آن ها انفاق می کنیم ولی این میزان ۲۰ درصد به اندازه ۱۰۰ درصد در زندگی روزمره برکت داشته و ما به وضوح برکت این مال و اموال را مشاهده می کنیم.

*به تازگی سایتی تحت عنوان نذر راه اندازی شده تا مردم از این طریق نذروات نقدی و غیر نقدی خود را به زائران مسیر کربلا در اربعین برسانند. تغییر رویه ادای نذورات از مدل سنتی (انتقال نذورات به صورت دست به دست) به انجام فرهنگ نذر در فضای مجازی چقدر مورد استقبال قرار گرفته و چه مزایایی دارد؟

اجازه بدهید من به سوال شما به صورت کلی تر پاسخ دهم. در یک زمانی ما جوانان و رزمندگان به جبهه های حق علیه باطل رفته و حرکت ما جهاد نام گرفت. همان جوان ها به دانشگاه ها رفته و جهاد فرهنگی کردند و در نهایت باید در پایگاهی دیگر جهاد اقتصادی (همان طور که مقام معظم رهبری بدان اشاره کردند) انجام دهند. مطمئن باشید که تفضل الهی همواره به مجاهدت بوده است. این جمع آوری نذورات و این حرکت نیز که شما بدان اشاره کردید به نوعی جهاد اقتصادی می باشد. به اعتقاد بنده همان طور که پای پژوهشگاه های دانش بنیان برای ارتقای جهادگونه علم ایستاده ایم باید پای حرکت های جهادگونه اقتصادی نیز بایستیم.

*به نظر شما راه اندازی چنین سامانه اینترنتی برای جمع آوری نذورات، یک نوع جهاد در حوزه اقتصادی است؟

هر انسانی در هرکجا که زندگی می کند باید آنجا را خاکریز و جبهه خود دانسته و پیش خود اینگونه القا نماید که ۱۰ درصد از مال و اموال خود را می خواهم از طریق نذر با امام زمان(عج) شریک شوم. این حرفی که بنده می زنم یک نوع نگاه جدید به مقوله نذر بوده تا افراد از منیت ها در هر رتبه و مقامی دست بکشند و زندگی خود را با امام عصر خویش شریک بدانند. پیرامون این سامانه که بدان اشاره کردید هم باید این گونه بیان کنم که اگر در گذشته یک رزمنده در خط مقدم می جنگید در ستاد پشتیبانی ۲۰ نفر از وی حمایت می کردند و الان نیز اگر در راه جهاد اقتصادی مانند همین سامانه برای جمع آوری نذورات جهت راهپیمایی اربعین، یکی از جهادگران(در حوزه فضای مجازی و نذورات) پیش قدم شده همگی باید برای پشیتبانی از این حرکت با نذورات خود ولو اینکه اندک باشد، حمایت کنیم.

دقت نمایید که سنگرها در حال حاضر تغییر پیدا کرده است، فضای مجازی و زیرساخت های آی تی در حال حاضر سنگر جدید ما بچه مذهبی هاست. اگر روزی ستادهای پشتیبانی در جبهه ها به رزمنده ها کمک می کرده در حال حاضر ستادهای پشتیبانی جنگ نرم ما در اربعین ها می باشد. این حرکت عظیم مردمی خود بیانگر قدرت نیروی اسلام در برابر دشمنان می باشد.

*پس با توجه به گفته های شما راهپیمایی مردمی در اربعین، نمایانگر ستادپشتیبانی جنگ نرم است؟

همواره اکثر برکات از امام حسین(ع) بوده و به خصوص انقلاب اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی قیام خود را مدیون امام حسین(ع) می باشد بنابراین هر حرکت عظیمی مانند فرهنگ نذر(حالا چه در فضای مجازی و چه حقیقی) از اربعین آغاز می شود.

*باتوجه به اینکه چنین سامانه اینترنتی در آینده نسخه های عربی و انگلیسی خود را اضافه می نماید آیا می توان از آن به عنوان یک رسانه بین المللی در حوزه نذورات استفاده کنیم؟

بنده نگاه والاتری به این مقوله دارم به نظر من می توان این سایت را (ان شاء ا ... با حرکت های عظیم تر هرساله مردم در اربعین هرسال) به عنوان رسانه جمع آوری نذورات از همه احرار عالم عنوان نمود. اربعین یک روزی محل تجمع همه احرار عالم خواهد شد ان شاء ا ...