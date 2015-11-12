روابط عراق و عربستان باید تحکیم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق بر لزوم آغاز صفحات جدیدی در روابط میان عراق و عربستان تاکید کرد.

وی تصریح کرد: «ملک سلمان» پادشاه عربستان در دیدار با «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق در ریاض، روابط میان عربستان و عراق را تاریخی توصیف و بر لزوم گسترش همکاری میان دو کشور درخصوص مقابله با تروریسم تاکید کرد.

الجعفری در سخنانی در پایان نشست مشترک کشورهای عربی و آمریکای لاتین در ریاض گفت: در این نشست مسائل و مشکلات منطقه از جمله تهدیدات داعش، بحران سوریه، لیبی و همچنین قضیه فلسطین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نشست مشترک کشورهای عربی و آمریکای لاتین چهارشنبه شب در ریاض به پایان رسید.