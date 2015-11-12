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۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۴

آمریکایی ها مدعی شدند؛

چین موشک ضد ماهواره آزمایش کرده است

چین موشک ضد ماهواره آزمایش کرده است

دولت پکن به تازگی موشکی را آزمایش کرده که به ادعای کارشناسان آمریکایی توانایی رهگیری و انهدام ماهواره ها را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تایید دولت پکن مبنی بر آزمایش موشک جدید «دانگ ننگ ۳» که در تاریخ ۳۰ اکتبر سال جاری میلادی (۲۰۱۵) از مجتمع آزمایش موشکی «کورلا» پرتاپ شد، نگرانی شدید غرب را در پی داشته است چرا که به ادعای تحلیل گران آمریکایی این موشک برای نابود کردن ماهواره ها طراحی و ساخته شده است.

به گفته کارشناسان آمریکایی، این موشک می تواند با پرواز مستقیم، یک ماهواره را در مدار های پایینی زمین هدف گیری و منهدم کند.

این هشتمین پرواز آزمایشی چین از سال ۲۰۰۵ تاکنون است. در سال ۲۰۰۷ دولت پکن ماهواره هواشناسی از کار افتاده ای را با موشک نشانه گرفته و منهدم کرد.

ادعاهای تحلیلگران آمریکایی در حالی مطرح می شود که چین تاکید می کند این موشک ها فقط برای دفاع هستند و کاربرد آنها رهگیری موشک های بالستیکی است که به سمت چین شلیک می شود و هدف، نابودی ماهواره ها نیست.

کد مطلب 2965147
مریم خرمایی

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