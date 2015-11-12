اهدای جایزه هیات داوران جشنواره کلمبو به «احتمال باران اسيدى»

یه گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این «احتمال باران اسیدی» موفق شده بود جایزه نپتک جشنواره فیلم استرالیا، بهترین فیلمنامه در بخش نگاه نو (فیلم اولی ها) سی و سومین جشنواره فیلم فجر و استعداد درخشان جشن انجمن منتقدان سینمایی را از آن خود بکند.

روح الله برادری و سميرا برادری تهیه کنندگان «احتمال باران اسیدی» و شمس لنگرودی، مریم مقدم و پوریا رحیمی سام بازیگران اصلی آن هستند.

در خلاصه داستان «احتمال باران اسیدی» آمده است: منوچهر شصت سال سن دارد، او بازنشسته اداره دخانیات است. ولی از سر بیکاری همچنان هر روز به اداره می‌رود. مادرش تا زنده بود آرزو داشت ازدواجش را ببیند. در حالی که منوچهر حتی دوستی هم در زندگی نداشته... به جز خسرو.

این فیلم سینمایی پس از کش و قوس های فراوان از ۱۸ آبان ماه در گروه هنر و تجربه به نمایش درآمده است و شنبه ۲۳ آبان ماه، ساعت ۲۰ آیین دیدار با عوامل آن در سینما فرهنگ صورت می گیرد.