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۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴

معاون تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش اردبیل با مهر مطرح کرد؛

تمامی دانش‌آموزان اردبیلی در مسابقات المپیاد ورزشی شرکت دارند

تمامی دانش‌آموزان اردبیلی در مسابقات المپیاد ورزشی شرکت دارند

اردبیل- معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان اردبیل تأکید دارد که تمامی دانش‌آموزان این استان حتی در دورافتاده‌ترین مناطق در مسابقات المپیاد ورزشی درون مدارس شرکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گلشن ظهر پنج‌شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه‌های این المپیاد به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد دانش‌آموزان را پوشش دادیم و امسال با توسعه المپیاد ورزشی حتی دانش‌آموزان روستاها، مناطق دورافتاده و حتی دانش‌آموزان استثنایی نیز در المپیاد شرکت خواهند کرد.

وی با ذکر مثالی به پوشش مدارس استثنایی اشاره و اضافه کرد: در مدارس استثنایی پارا المپیاد برای دانش‌آموزان چند معلوله، معلول ذهنی و ... برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه به دلیل هم‌زمانی با ایام محرم آیین افتتاحیه المپیاد با تأخیر برگزار شد، تصریح کرد: امسال تمامی نواحی و مناطق ۱۹ کانه آموزشی را درگیر این موضوع کردیم تا استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان به شکل مطلوب شناسایی شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان با تأکید به انتخاب رشته‌های مجاز ورزشی نحوه استعدادیابی دانش‌آموزان را از طریق مربیان استعداد یاب خواهر و برادر معرفی‌شده از سوی هیئت‌های ورزشی عنوان کرد.

گلشن به مشارکت اولیا و مربیان وادارات متولی و مرتبط با موضوع ورزش اشاره کرد و افزود: مربیان استعداد یاب با مجوز اداره کل آموزش‌وپرورش، نواحی یک و دو مناطق ۱۹ گانه در مدرسه حضور یافته و نسبت به شناسایی استعدادها اقدام می‌کنند.

وی تصریح کرد: در ادامه دانش‌آموزان مستعد جهت تمرینات ورزشی به کانون‌های تخصصی ویژه هدایت می‌شوند تا در اوقات فراغت در قابل غنی‌سازی اوقات فراغت و در ساعات غیر آموزشی به تمرین‌های ورزشی بپردازند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان بابیان اینکه انتخاب دانش‌آموزان فقط از بین رشته‌های مجاز آموزشگاهی است، در خصوص تنوع رشته‌های این المپیاد متذکر شد: به‌عنوان‌مثال ما رشته شمشیربازی داریم اما امکانات آن در مدارس فراهم نیست.

گلشن تأکید کرد: دانش‌آموز در صورت علاقه‌مندی خود می‌تواند به هیئت مربوطه چنین رشته‌های  ورزشی مراجعه کند و در سایر رشته‌ها ازجمله فوتبال و والیبال، وزنه‌برداری و کشتی که امکانات داریم می‌تواند در قالب المپیاد استعدادیابی شود.

وی از برگزاری مسابقات و نظارت مستمر بر نحوه برگزاری در تمامی مدارس استان خبر داد و تأکید کرد: مراسم اختتامیه المپیاد درون مدرسه‌ای در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه خواهد بود.

کد مطلب 2965155
محمد میرزایی ناطق

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