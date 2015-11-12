به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گلشن ظهر پنج‌شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه‌های این المپیاد به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد دانش‌آموزان را پوشش دادیم و امسال با توسعه المپیاد ورزشی حتی دانش‌آموزان روستاها، مناطق دورافتاده و حتی دانش‌آموزان استثنایی نیز در المپیاد شرکت خواهند کرد.

وی با ذکر مثالی به پوشش مدارس استثنایی اشاره و اضافه کرد: در مدارس استثنایی پارا المپیاد برای دانش‌آموزان چند معلوله، معلول ذهنی و ... برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه به دلیل هم‌زمانی با ایام محرم آیین افتتاحیه المپیاد با تأخیر برگزار شد، تصریح کرد: امسال تمامی نواحی و مناطق ۱۹ کانه آموزشی را درگیر این موضوع کردیم تا استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان به شکل مطلوب شناسایی شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان با تأکید به انتخاب رشته‌های مجاز ورزشی نحوه استعدادیابی دانش‌آموزان را از طریق مربیان استعداد یاب خواهر و برادر معرفی‌شده از سوی هیئت‌های ورزشی عنوان کرد.

گلشن به مشارکت اولیا و مربیان وادارات متولی و مرتبط با موضوع ورزش اشاره کرد و افزود: مربیان استعداد یاب با مجوز اداره کل آموزش‌وپرورش، نواحی یک و دو مناطق ۱۹ گانه در مدرسه حضور یافته و نسبت به شناسایی استعدادها اقدام می‌کنند.

وی تصریح کرد: در ادامه دانش‌آموزان مستعد جهت تمرینات ورزشی به کانون‌های تخصصی ویژه هدایت می‌شوند تا در اوقات فراغت در قابل غنی‌سازی اوقات فراغت و در ساعات غیر آموزشی به تمرین‌های ورزشی بپردازند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان بابیان اینکه انتخاب دانش‌آموزان فقط از بین رشته‌های مجاز آموزشگاهی است، در خصوص تنوع رشته‌های این المپیاد متذکر شد: به‌عنوان‌مثال ما رشته شمشیربازی داریم اما امکانات آن در مدارس فراهم نیست.

گلشن تأکید کرد: دانش‌آموز در صورت علاقه‌مندی خود می‌تواند به هیئت مربوطه چنین رشته‌های ورزشی مراجعه کند و در سایر رشته‌ها ازجمله فوتبال و والیبال، وزنه‌برداری و کشتی که امکانات داریم می‌تواند در قالب المپیاد استعدادیابی شود.

وی از برگزاری مسابقات و نظارت مستمر بر نحوه برگزاری در تمامی مدارس استان خبر داد و تأکید کرد: مراسم اختتامیه المپیاد درون مدرسه‌ای در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه خواهد بود.