امیدواری پاکستان برای از سرگیری مذاکرات طالبان و دولت افغانستان

به گرارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، مطابق گزارش وزارت خارجه پاکستان، «طارق فاطمی» معاون ویژه نخست وزیر در امور خارجه در دیدار خود با «لرل میلر» سفیر آمریکا در اسلام آباد گفت: پاکستان از مذاکرات صلح به رهبری مقامات افغانستان حمایت می کند و خواهان برقراری روابط پایدار با افغانستان است.

به گزارش سفارت آمریکا در اسلام آباد «میلر» و مشاور ویژه اوباما در جنوب آسیا «پیتر لاوه» روز سه شنبه و چهار شنبه با مقامات پاکستان دیدارهایی انجام دادند.

اسلام آباد در ماه ژوئیه جاری میزبان اولین دور مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان بود اما با مرگ ملا عمر دور دوم این مذاکرات به حالت تعلیق درآمد و بعد از آن طالبان با گسترش عملیات خشونت بار خود بر پنجمین شهر بزرگ افغانستان تسلط یافت.

نایب رئیس ارتش افغانستان اعلام کرده بود که ارتش پاکستان به طالبان در حمله به شهر «قندوز» کمک کرده است اما پاکستان این ادعا را به شدت رد کرد. تقریباً بعد از مخفی ماندن مرگ ملاعمر بعد از ۲ سال و انتشار خبر مرگ او میان گروههای طالبان اختلافات شدیدی بین این گروه بوجود آمد اما بعد از آن طالبان با رهبری «ملا اختر منصور» به توافق رسیدند.