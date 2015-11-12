مصمم به فعال کردن سرمایه های راکد و واحدهای تعطیل شده استان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عسگری پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال آذربایجان شرقی ضمن اشاره به نمودار اشتغال شهرکهای صنعتی استان اظهار داشت: بر اساس این نمودار برای فعال شدن مجدد سرمایه گذاری های راکد و واحدهای تعطیل شده مصمم هستیم و این امر را در اولویت کاری خود قرار دادیم.
وی در ادامه از به بهره برداری رسیدن دو هزار و ۱۴۳ واحد در شهرکهای صنعتی استان خبر داد و ابراز داشت: برای این واحدها ۷۵ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده و تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده توسط آنها نیز بیش از ۵۲ هزار نفر است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی در این راستا خاطر نشان شد: از ۵۳ شهرک صنعتی مصوب در استان برای دو شهرک فناوری و ۴۴ شهرک صنعتی امکان واگذاری زمین وجود دارد.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار موجود ۶۸۳ واحد با فعالیت ۴۹ درصدی، حدود ۴۱۸ واحد با فعالیت ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی و حدود ۶۵۰ واحد نیز با فعالیت ۵۰ تا ۷۰ درصدی در آذربایجان شرقی مشغول به کار هستند.
عسگری در خصوص تعطیلی و غیرفعال شدن واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی نیز گفت: در این زمینه استان ما نسبت به سایر استانها در وضعیت بهتری قرار دارد زیرا میانگین کشوری واحدهای غیرفعال در شهرکهای صنعتی ۱۹ درصد و این نرخ در استان ما ۱۷ درصد است.
وی علت ۷۰ درصد تعطیلی یا راکد ماندن واحدهای صنعتی را مشکلات مرتبط با نبود نقدینگی عنوان و تصریح کرد: برهمین اساس برای فعالان شهرک های صنعتی سیاستها و بستههای تشویقی مناسبی در نظر گرفته شده و این حمایتها کلیه زمینههای تنفسهای پرداخت تسهیلاتی و اعتبارات را شامل می شود.
عسگری در ادامه ضمن انتقاد از ارایه آمارها و اظهار نظرهای نادرست در مورد شهرکهای صنعتی اظهار داشت: سازمان صنعت معدن، تجارت و شهرکهای صنعتی منبع گزارشات مستند در مورد شهرکهای صنعتی هستند اما با این حال متاسفانه برخی اظهار نظرهای نادرست ارایه می شوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی در پایان با اشاره به تعاملات مناسب و گسترده انجام شده در حوزه کار و ایجاد فرصت های شغلی اظهار داشت: در ۳۰ سال گذشته برای ایجاد شهرک های صنعتی روند بسیار کندی داشتیم اما خوشبختانه تنها در طول دو سال گذشته ۹ شهرک جدید صنعتی در استان ایجاد شده است.
نظر شما