گوهرهای ناب همچنان کاشفان و مبلغان خود را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شهد شوکران» نوشته نصرالله قادری با حضور نویسنده و عبدالرضا فریدزاده و همچنین دکتر یدالله وفاداری در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات رونمایی شد.

سید مهدی شجاعی نویسنده معاصر نیز که به دلیل کسالت امکان حضور در این نشست را به دست نیاورده بود با ارسال پیامی انتشار این کتاب را به نصرالله قادری تبریک گفت

متن پیام شجاعی که در این مراسم قرائت شد به این شرح است

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ را حاکمان می نویسند نه حقیقت مداران.

تاریخ را همان کسانی می نویسند که از مسیر اصلی و اصیل و حقیقی اش، منحرف ساخته اند و بر آن سلطه یافته اند.

و در این میان، چه اشتراکات و تشابهات غریبی حاکم است میان امت اسلام و قوم بنی اسرائیل.

چه اشتراکی و شباهتی بیش از این که هر دو امت در غیبت پیامبرشان، حقیقت وصی و وصی حقیقی را وانهادند و دل به شعبده سامری سپردند. بی جهت نبود که حضرت خاتم المرسلین بارها و بارها در ملاء عام به حضرت سید الوصیین (علیهما السلام) می فرمود: «انت منی بمنزله هارون من موسی»

و از همین رو بود که حضرت سید الوصیین، در پس رحلت پیامبر، وقتی ریسمان سلطه جویان بر دستش نشست، همان کلامی را فرمود که هارون در پس پرستش گوساله و سلطه سامری به موسی عرضه داشته بود:

«یابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلوننی»

برادرم! این جماعت در غیابت، مرا به ضعف و خواری کشاندند و کمر به قتلم بستند.

در پی رحلت پیامبر و خانه نشینی خورشید، تاریخ را همان خفاشان شب پرست نوشتند که به ظلم و غصب برجایگاه پیامبر و وصی اش نشستند و هرگز، هیچ نسبتی با نور روشنی نداشتند.

و بنا و سنت خدا بر این نبوده که گوهرهای ناب خلقتش را از صندوق غربت درآورد و در ملاء عام به حراج بگذارد. و این شد که قریب چهارده قرن، گوهر حقیقت از دسترس عوام کالانعام دور ماند و تنها در منظر طالبان حقیقی حقیقت - که هماره محدود و معدود بوده اند – پرده از رخسار کشید.

اکثریت که در مرتع لا یعقلون و لا یعلمون و لا یفقهون می چریدند، راه به سوی حقیقت نبردند و تاریخ را حاکمان و سلطه گران و امیران بر عوام نوشتند و عوام با اتکاء و استناد به آن، بر پرستش گوساله های زمان، پای فشردند.

و در این میان چه مغتنم بودند کسانی که تن به سلطه سیاهی نسپردند و دل به ظلمت ندادند، به جستجوی حقیقت رفتند، آن را در پس و پشت سلطه حاکمان و جهل سلطه پذیران یافتند و از آن نور، چراغی فراروی طالبان حقیقت ساختند.

از شیخ کلینی با اصول کافی تا علامه مجلسی با بحارالانوار تا علامه امینی با الغدیر تا علامه قزوینی تا علامه عسکری تا علامه جعفری تا علامه محمدرضا حکیمی و...

و امروز، نصرالله قادری با کتاب سلمانش، با کتاب ابوذرش و با شهد شوکرانش، این امید را در دلها تجدید می کند و این حجت را بر عقلها تمام که در این روزگار وانفسا هم، گوهرهای ناب همچنان جستجوگران ، کاشفان و مبلغان خاص خود را دارد که بی واهمه راه می پویند و بی مرکب و رائد و کاروان، به مقصد می رسند. «طوبی لهم و حسن مآب»