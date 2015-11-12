میرسیدعلی همدانی حلقه بین ایران و تاجیکستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله فوقانی ظهر پنج شنبه در نشست علمی همابش میرسیدعلی همدانی با بیان اینکه یونسکو امسال را سال میر سید علی همدانی نامگذاری کرده است، عنوان کرد: مراسم باشکوهی در شهریور ماه به مناسبت این نامگذاری در تاجیکستان برگزار شد و نمایندگان ۲۸ کشور در این مراسم شرکت کردند.

وی با بیان اینکه میر سیدعلی همدانی یک حلقه بین ایران و تاجیکستان است، بیان کرد: باید روابط بین سه کشور فارسی زبان ایران، تاجیسکتان و افغانستان که مانند یک اقیانوس هستند بیش از پیش شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با بیان اینکه ۷۰۰ سال بحث درباره میرسید علی، به علت داشتن شخصیت جامع و کامل او بوده است، گفت: بزرگپداشت بزرگان یک راه برای آشنایی جوانان با زندگی نامه و کارهای علمی و عرفانی این بزرگان است.

بزرگداشت عالمان و بزرگان کهنه گرایی نیست بلکه تجلیل از ارزش ها و شخصیت والای آن ها است

فوقانی با بیان اینکه بزرگداشت عالمان و بزرگان کهنه گرایی نیست بلکه تجلیل از ارزش ها و شخصیت والای آن ها است، ادامه داد: بزرگداشت بزرگانی مانند میرسیدعلی یک راه برای آشنایی جوانان با کارهای علمی و فرهنگی و عرفانی بزرگان است.

وی با بیان اینکه تبلیغ دین اسلام، کارآفرینی، سیاحت و دیدار بزرگان و مشاهیر از جمله اهداف میرسیدعلی همدانی بوده است، عنوان کرد: میرسیدعلی همدانی با فعالیت ها و تلاش های خود موجب کارآفرینی در تاجیکستان شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با بیان اینکه دوران زندگی میر سید علی همدانی با حمله مغول همزمان شده بود، بیان کرد: نکته ارزشمند زندگی میرسید علی همدانی احیا اسلام راستین در منطقه بود.

فوقانی با بیان اینکه رایزنان فرهنگی نتوانسته اند قطره ای از تلاش های میرسیدعلی همدانی را که در راستای گسترش اسلام بوده است انجام دهند، عنوان کرد: میر سیدعلی همدانی در عصری اسلام را در منطقه ترویج داد که مغول ها منطقه را اشغال کرده و با همه تمدن های اسلامی مقابله می کردند.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های میرسیدعلی همدانی اعتدال گرایی او در عین اصول گرایی بوده است، بیان کرد: فعالیت های میرسیدعلی همدانی باعث پایه گذاری سلسله های اسلامی شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با بیان اینکه میرسیدعلی همدانی نقش اساسی در گسترش زبان فارسی داشته است، بیان کرد: امیدواریم زبان فارسی بیش از گذشته تقویت شود.

فوقانی با بیان اینکه در عصر افراطی گرایی قرار داریم، عنوان کرد: باید به گرایش ها و اعتدال های رحمانی میرسید علی همدانی عمل شود چراکه سرمشق قرار دادن بزرگانی مانند میرسید علی نقش مهمی در پیشرفت خواهد داشت.