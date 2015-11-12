زنان دو برابر مردان مبتلا به ام اس می شوند

ه گزارش خبرنگار مهر، حسین پاک‌دامن پیش از ظهر پنج‌شنبه در دوازدهمین کنگره بین‌الملل ام‌اس در مجتمع پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران بابیان اینکه بیشترین اپیدمی در کشورهای پیشرفته است، گفت: هزینه‌های بسیاری برای کندی سیر و کمک به بیماری ام‌اس شده است.

وی به سه مسئله مهم علت، ایجاد و درمان در بیماری ام‌اس مواجه هستیم، اشاره کرد و افزود: بیماری ام‌اس ازنظر ژنتیکی و موقعیت جغرافیایی در برخی مناطق دنیا نادر و در برخی مناطق آمار بالاست.

پاک‌دامن بابیان اینکه از هر ۱۰۰ هزار نفر یک نفر به بیماری ام‌اس مبتلا می‌شود، تصریح کرد: این بیماری در زنان دو برابر بیشتر از مردان وجود دارد و به صورت‌های مختلف خود را در افراد نشان می‌دهد.

وی با اعلام اینکه تا قبل از سال ۹۲ این بیماری غیرقابل‌درمان بوده است، اذعان داشت: خوشبختانه در حال حاضر این بیماری قابل‌درمان و اقداماتی برای کاهش حملات بیماری ام‌اس صورت گرفته است و برای از بین بردن این بیماری در کشور و دنیا نیاز به تحقیقات علمی بیشترداریم و باید به اقدامات اپیدمی بیشتر توجه شود.

همچنین نائب رئیس انجمن ام‌اس ایران با اشاره به تأسیس این انجمن ۲۰ سال پیش در کشور، گفت: خوشبختانه امروز شاهد رشد علمی، تحقیقاتی و پیشرفت‌های مختلف در خصوص بیماری ام‌اس نسبت به ۲۰ سال گذشته در کشور و دنیا هستیم.

محمدعلی صحرائیان بابیان اینکه بیماری ام‌اس طی سال‌ها رو به افزایش بوده است، اظهار داشت: در ۱۰ سال بیماران ام‌اس دو برابر افزایش‌یافته‌اند که این امر نگران‌کننده است و باید برای پیشگیری و ارائه خدمات بیشتر به آن‌ها تلاش بسیار شود؛ باید در جهت مراقبت از بیماران ام‌اس با یک تیم درمانی در اسرع وقت با دسترسی کافی تلاش کنند.

صحرائی بابیان اینکه باید خدمات در سطح بالاتری به بیماران ام‌اس ارائه شود، اذعان داشت: باید خدماتی که شایسته این بیماران است به آن‌ها ارائه شود.

وی به برگزاری این‌چنین همایش‌هایی در کشور و شهرستان‌ها که دارای چالش‌ها و مشکلات بسیار هستند، اشاره کرد و افزود: برگزاری این همایش‌ها در تهران با مشکلات بسیار است و این در شهرستان‌ها با مشکلات بیشتری برگزار می‌شود.