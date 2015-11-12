وزير بهداشت از پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازديد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح پنجشنبه با حضور در محل پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی از مراکز تحقیقاتی مستقر در پژوهشکده بوعلی بازدید کرد.

وزیر بهداشت در این بازدید از مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی،مراکز ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، علوم دارویی، فیزیک پزشکی، میکروبیولوژی، ستاد نانو فناوری، آزمایشگاه بیوشیمی و همچنین طرح های در حال ساخت بازدید و در جریان اقدامات و طرح های تحقیقاتی این مراکز قرار گرفت.

فعالیت ۳۰ شرکت در پژوهشکده بوعلی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از پژوهشکده بوعلی با اشاره به تاسیس ۳۰ شرکت در پژوهشکده بوعلی با عضویت ۸۰ عضو هیئت علمی گفت: این شرکت ها در حیطه های مختلفی از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات فعالیت می کنند و تا کنون محصولات مختلفی را به بازار ارائه داده اند.

محسن تفقدی با بیان اینکه پژوهشکده بوعلی به عنوان سایت فناوری دانشگاه در نظر گرفته شده است افزود: ساخت اتاق تمیز برای تولید داروهای بیوطب و عادی و اتاق تمیز سلولهای بنیادی از جمله اقداماتی است که در این پژوهشکده در حال اجراست.

وی همچنین ساخت پژوهشگاه در پردیس دانشگاه را یکی از چشم انداز های این معاونت عنوان کرد و اظهار داشت: این پژوهشگاه به دلیل نزدیک بودن با دانشکده های داروسازی، پزشکی، پیراپزشکی و دندانپزشکی می تواند نقش موثری در گسترش طرحهای تحقیقاتی و فناورانه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور در پژوهشکده بوعلی خاطر نشان کرد: این آزمایشگاه از سال گذشته به عضویت آزمایشی شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی در آمده بود که بر اساس ارزیابی های انجام شده این آزمایشگاه از ابتدای آبان به عنوان عضو قطعی این مجموعه تبدیل شده است.

وی یادآور شد: در این آزمایشگاه تجهیزات تحقیقاتی پیشرفته در حال نصب و یا نصب شده است.