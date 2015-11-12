سرمربی تیم فوتبال سپاهان در صورت توافق عصر امروز معرفی می شود

حسین کفعمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند انتخاب سرمربی تیم سپاهان اصفهان اظهار داشت: در روزهای گذشته بررسی‌های لازم درباره گزینه‌های تصدی سرمربیگری سپاهان صورت گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر با یک گزینه درباره انتخاب وی وارد مذاکره شده‌ایم اما هنوز مشخص نیست که حضور او در تیم سپاهان قطعی است یا خیر.

عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان تصریح کرد: در نهایت سرمربی تیم ما عصر امروز انتخاب می‌شود. اگر این اتفاق صورت نگیرد، تا سه روز دیگر، مذاکره با گزینه‌های دیگر توافق صورت می‌گیرد.

وی درباره اینکه آیا گزینه‌های مد نظر ایرانی یا خارجی هستند، اضافه کرد: همه گزینه‌های تصدی سرمربیگری تیم سپاهان خارجی هستند.