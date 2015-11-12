شورای راهبردی توسعه در ساری تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حسین زادگان ظهر پنجشنبه در جلسه معارفه خود به‌عنوان سرپرست جدید فرمانداری ساری اظهار داشت: من خدمتگزار مردم ساری هستم و پس از سالها بازهم با عنایت استاندار مازندران به فرمانداری بازگشتم تا به مردم ساری خدمت کنم.

وی با بیان این‌که جلسات و نشست‌هایی با روسای ادارات و مدیران خواهیم داشت، گفت: ساری به‌عنوان مرکز استان واگرایی و اختلافات زیادی در حوزه‌های مختلف دارد و می‌طلبد مردم در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته باشند و اگر این اختلافات باعث عقب‌ماندگی استان شود یک آفت است.

سرپرست جدید فرمانداری ساری با تشکر از اقدامات فرماندار سابق تصریح کرد: مشکلات ساری باید با همدلی و همکاری رفع شود تا ساری به جایگاه اصلی خودش دست پیدا کند.

حسین زادگان بابیان این‌که اختلافات زیادی در بین مردم استان وجود دارد، تصریح کرد: از قبل به دنبال تمهیداتی بوده‌ام که با آمدنم بتوانم برنامه‌ای اجرایی برای مرکز استان داشته باشیم و اگر هم قرار است کاری انجام شود حساب‌شده و با برنامه‌ریزی باشد.

وی بابیان این‌که فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است ابراز داشت: هر فعالیتی که در شهرستان انجام شود به توسعه استان و کشور می انجامد و در جهت تأمین مصالح نظام و کشور است.

حسین زادگان خاطرنشان کرد: بنا داریم شورای راهبردی توسعه در ساری تشکیل دهیم تا با استفاده از نیروهای کارآمدی که کمتر در برنامه‌های اجرایی و سیاسی بوده اند بتوانیم در توسعه ساری کمک کنیم.

سرپرست جدی فرمانداری ساری گفت: ساری به‌عنوان پیشانی مرکز استان باید دیده شود چراکه عامل عدم توسعه ساری به نخبگان بازمی‌گردد و باید نگاه‌ها در جهت توسعه و پیشرفت اوضاع باشد.

وی با اشاره به انتخابات تأکید کرد: سازوکار انتخاباتی ما اجازه تقلب را نمی‌دهد، چون مردم انتخاب می‌کنند و سازوکاری را به کار می‌گیریم که آرای مردم اخذ و انتخابات سالمی برگزار شود.

در این مراسم که با حضور استاندار مازندران برگزار، از خدمات جواد واحدی فرماندار سابق تقدیر شد.