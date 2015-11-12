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۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۲۵

سرپرست فرمانداری ساری:

شورای راهبردی توسعه در ساری تشکیل می شود

شورای راهبردی توسعه در ساری تشکیل می شود

ساری - سرپرست جدید فرمانداری ساری گفت: برای بهره‌گیری از نیروهای کارآمد باهدف دستیابی به توسعه، شورای راهبردی توسعه در مرکز استان مازندران تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید حسین زادگان ظهر پنجشنبه در جلسه معارفه خود به‌عنوان سرپرست جدید فرمانداری ساری اظهار داشت: من خدمتگزار مردم ساری هستم و پس از سالها بازهم با عنایت استاندار مازندران به فرمانداری بازگشتم تا به مردم ساری خدمت کنم.

وی با بیان این‌که جلسات و نشست‌هایی با روسای ادارات و مدیران خواهیم داشت، گفت: ساری به‌عنوان مرکز استان واگرایی  و اختلافات زیادی در حوزه‌های مختلف دارد و می‌طلبد مردم در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته باشند و اگر این اختلافات باعث عقب‌ماندگی استان شود یک آفت است.

سرپرست جدید فرمانداری ساری با تشکر از اقدامات فرماندار سابق تصریح کرد: مشکلات ساری باید با همدلی و همکاری رفع شود تا ساری به جایگاه اصلی خودش دست پیدا کند.

حسین زادگان بابیان این‌که اختلافات زیادی در بین مردم استان وجود دارد، تصریح کرد: از قبل به دنبال تمهیداتی بوده‌ام که با آمدنم بتوانم برنامه‌ای اجرایی برای مرکز استان داشته باشیم و اگر هم قرار است کاری انجام شود حساب‌شده و با برنامه‌ریزی باشد.

وی بابیان این‌که فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است ابراز داشت: هر فعالیتی که در شهرستان انجام شود به توسعه استان و کشور می انجامد و در جهت تأمین مصالح نظام و کشور است.

حسین زادگان خاطرنشان کرد: بنا داریم شورای راهبردی توسعه در ساری تشکیل دهیم تا با استفاده از نیروهای کارآمدی که کمتر در برنامه‌های اجرایی و سیاسی بوده اند بتوانیم در توسعه ساری کمک کنیم.

سرپرست جدی فرمانداری ساری گفت: ساری به‌عنوان پیشانی مرکز استان باید دیده شود چراکه عامل عدم توسعه ساری به نخبگان بازمی‌گردد و باید نگاه‌ها در جهت توسعه و پیشرفت اوضاع باشد.

وی با اشاره به انتخابات تأکید کرد: سازوکار انتخاباتی ما اجازه تقلب را نمی‌دهد، چون مردم انتخاب می‌کنند و سازوکاری را به کار می‌گیریم که آرای مردم اخذ و انتخابات سالمی برگزار شود.

در این مراسم که با حضور استاندار مازندران برگزار، از خدمات جواد واحدی فرماندار سابق تقدیر شد.

کد مطلب 2965202

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