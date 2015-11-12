سرپرست جدید فرمانداری شهرستان قصرشیرین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرماندار قصرشیرین پیش از ظهر امروز پنجشنبه با حضور امیر شاه‌ آبادی سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم ضمن تجلیل از زحمات افشین رضایی فرماندار پیشین شهرستان قصرشیرین، مراد علی تاتار به عنوان سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان معرفی شد.

مراد علی تاتار پیش از این و از سال ۹۲ مسئولیت معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری قصرشیرین را بر عهده داشت.

افشین رضایی نیز از فروردین سال ۹۳ تا کنون به عنوان فرماندار شهرستان قصرشیرین در این سمت فعالیت کرد.