به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای پیشمرگه عراق پس از آغاز عملیات ویژه برای پاکسازی شهر کردنشین سنجار در شمال عراق توانستند بر مسیر ارتباطی اصلی میان سوریه و عراق کنترل پیدا کنند.

منابع عراقی همچنین از پاکساری پنج روستا در سنجار و محاصره این شهرک از جبهه های مختلف خبر دادند.

همچنین مناطق «کباریت»، «تنسور» و خیابان 74 سنجاز از وجود تروریست های داعش پاکسازی شده است.

به گزارش مهر، سنجار از یک سال پیش تحت سیطره تروریست های داعش درآمد و اعضای داعش ضمن قتل عام مردان ساکن در این شهرک، زنان و کودکان را به اسیری و بردگی گرفتند.

سنجار در مسیر اصلی بین شهر موصل در عراق و الرقه در سوریه، دو مرکز اصلی تروریستهای داعش قرار گرفته است.

این در حالی است که ارتش عراق شب گذشته از پاکسازی کامل منطقه «البوحیات» در استان الانبار خبر داد.