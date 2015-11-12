ویزای فردی برای زائرین اربعین در کرمانشاه صادر نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر ظهر پنجشنبه در جلسه برنامه ریزی ساماندهی زائران اربعین که در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ستاد اربعین حسینی در کرمانشاه از چندین کمیته تشکیل شده که در زمینه فراهم کردن امکانات پذیرایی، تغذیه، تردد، اسکان زائران و جلب مشارکتهای مردمی فعالیت می کنند.

وی گفت: تلاش اعضا و کمیته های ستاد اربعین و همچنین مسئولان استان در جهت فراهم کردن مقدمات و ایجاد تسهیلات لازم برای زائرینی است که در مسیر خود به سمت کشور عراق از کرمانشاه عبور می کنند.

فرماندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۵۶مکان شامل حسینیه، خوابگاه، اردوگاه ها، نمازخانه ها و مراکز و نهادها با حمایت جمعیت هلال احمر و هماهنگی اداره اوقاف به عنوان مسئول راهنمایی اعزام و اسکان زائران اربعین در نظر گرفته شده است.

رنجبر با بیان اینکه نهاد آموزش و پرورش و بخشداری ماهیدشت نیز در این برنامه ها نقش مؤثری دارند، افزود: در حال حاضر کانون جهانگردی و کاروانسرای تاریخی ماهیدشت در حال آماده سازی است و برای اولین بار امسال برای پذیرش و اسکان زائران اربعین مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین علاوه بر مسجد ماهیدشت، مدارس و‌ نمازخانه هایی که در این مسیر هستند نیز آماده اسکان زائران خواهند شد.

وی همچنین از برگزاری جلسات شورای امنیت شهرستان با مشارکت نهاد بسیج و نیروی انتظامی در راستای تامین امنیت زائرین خبر داد و اظهار داشت: تیم های نظارتی نیز در راستای نظارت بر پایانه های اتوبوسرانی و تاکسیرانی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و اقدامات سودجویانه تشکیل خواهد شد.

رنجبر همچنین نظارت بر رستوران ها و مجتمع های خدماتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: پیش بینی وسایل گرمایشی در مسیر زوار نیز باید توسط ستاد استان و نهادها مورد توجه قرار بگیرد.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه امسال ویزای فردی صادر نمی شود، گفت: ویزاها برای گروه هایی متشکل از ۵ نفر یا بیشتر صادر خواهد شد که کنسولگری عراق در کرمانشاه آمادگی خود برای صدور ۵۰ هزار ویزای گروهی برای سفر به کربلای معلی را اعلام کرده است.

رنجبر با بیان اینکه کمک های مردمی برای این حرکت معنوی از طریق ستاد عتبات و عالیات جمع آوری و هزینه خواهد شد، افزود: از آنجا که هنگام برگشت زائران از کربلای معلی با جمعیت فراوانی در ماهیدشت و کرمانشاه مواجه هستیم جهت اسکان آنها باید وسایل نقلیه مناسب در ترمینال ها فراهم باشد.