به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا فقیه خراسانی، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه این مسابقات در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان در دانشگاه یزد برگزار می‌شود، اظهار داشت: بیش از ۸۰۰ دانش آموز در هفتمین دوره این رقابت‌ها در ۱۹ رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به اینکه تا پایان روز ۲۲ آبانماه فرصت برای ثبت نام دانش آموزان به منظور شرکت در این رقابت ها وجود دارد، عنوان کرد: تاکنون ۷۵۴ نفر در قالب ۳۵۷ تیم انفرادی، دو نفره و سه نفره اقدام به ثبت نام کرده اند.

فقیه خراسانی یادآور شد: این رقابتها در رشته های اپلیکیشن نویسی اندروید، زیست شناسی، هوافضا، رباتیک، شیمی، نجوم و ... برگزار می‌شود و همه بخش‌ها مورد استقبال ویژه‌ای قرار گرفته است.

دبیر این دوره از مسابقات با تشریح رشته‌های مختلف این رقابت‌ها عنوان کرد: به عنوان نمونه در رشته زیست شناسی، جراحی موش آزمایشگاهی در معرض مسابقه قرار داده می ‌شود به نحوی که دانش آموز شرکت کننده در این رشته باید با جراحی موش و خارج کردن تکه ای از کبد آن، دوباره موش را احیا کند.

حمایت کمیسیون ملی یونسکو برای دومین سال متوالی از مسابقات ملی ابتکارات دانش‌آموزان

وی تصریح کرد: برگزاری مسابقات به این شیوه، دانش آموزان را علاوه بر فرمول نویسی‌های مرسوم و دروس حفظی، با انجام کارهای عملی نیز آشنا می‌کند و از این طریق، آموزش‌های آنها شکل جدی تری به خود خواهد گرفت.

فقیه خراسانی یادآور شد: امسال دومین سالی است که کمیسیون ملی یونسکو از برگزاری این رقابت ها حمایت می‌کند و علاوه بر آن، دانشگاه یزد و آموزش و پرورش نیز همکاری بسیار خوبی در برگزاری این رقابت‌ها داشته اند.

معاون متوسطه آموزش و پرورش استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه این رقابت‌ها فرصتی برای محک زدن استعدادها و علاقمندی‌های دانش آموزان است، عنوان کرد: شناسایی استعدادها اقدام شایسته ای است اما اینکه با شناسایی و معرفی آنها، کشورهای دیگر را ترغیب به جذب آنها می‌کند، موضوع دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخته شود.

دانش آموزان با استعداد دیگر تمایل چندانی به خروج از کشور ندارند

محمود زارع با بیان اینکه امروز شرایط با حتی یک دهه قبل متفاوت شده است، بیان کرد: مرزهای جغرافیایی علم و دانش برداشته شده و شرایط به نحوی است که خود دانش آموزان دارای استعداد برتر، تمایلی به خروج از کشور ندارند زیرا ایران نیز امروز در حوزه علوم مختلف حرف های بسیاری برای گفتن دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: برگزاری این رقابت‌ها، بتواند دانش آموزان با استعداد و خلاق را به جامعه معرفی کرده و دستگاه های مختلف بتوانند برای آنها امکانات و شرایط پژوهش، تحقیق و کار فراهم آورند.