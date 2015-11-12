۲ البرزی مسافر مسابقات جهانی ووشو شدند

اسماعیل سایه افکن در گفتگو با مهر، اظهار کرد: سيزدهمين دوره رقابت های ووشو قهرمانی جهان از ۲۳ آبان ماه در شهر جاکارتای اندونزی آغاز خواهد شد و دو البرزی شامل یک مربی و یک ورزشکار در معیت تیم ملی در این رویداد جهانی حضور خواهند داشت.

وی افزود: در اين مسابقات خدیجه زينال زاده به عنوان مربی ساندای بانوان هدایت فنی تیم ملی را برعهده دارد و حميدرضا قلی پور به عنوان ورزشکار در وزن ۹۰ کيلوگرم از البرز به رقابت با حريفان خواهد پرداخت.

سایه افکن با ابراز خرسندی از حضور البرزی ها در ترکیب تیم ملی اعزامی گفت: خدیجه زینال زاده به عنوان مربی برتر کشور در سال گذشته در تیم ملی حاضر است و حمیدرضا قلی پور به عنوان یکی از پرافتخار ترین ووشو کاران ایرانی در مسابقات جهانی حضور دارد.

وی با بیان اینکه ووشو البرز همواره در تیم های ملی حضوری مستمر و اثرگذار داشته است گفت : به رغم همه محدودیت هایی که این ورزش در استان البرز داشته اما جایگاه اثربخشی در کشور دارد و حضور دو نماینده در تیم ملی موید این مطلب است.

رییس هیئت ووشو استان البرز با بیان اینکه ارتقاء حضور البرز در تیم های ملی در دستور کار این هیئت ورزشی است گفت: بر این اساس توجه به سنین پایه در ووشو را در دوسال اخیر با جدیت دنبال کرده ایم و امیدواریم روند حضور البرزی ها در تیم ملی تداوم داشته باشد.

وی در پایان افزود: ووشو در کنار دیگر رشته های رزمی جایگاهی مساعد در البرز دارد و جمع زیادی از نسل جوان را به خود جذب کرده است و نیاز است به توانمندی ها و پتانسیل این ورزش جدی تر نگاه شود.