فرشید گل‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه به دنبال پایان ناکامی‌های تیم فوتبال الوند همدان در لیگ دسته دوم هستیم، اظهار داشت: کسب جایگاه انتهای جدول در شان تیم فوتبال الوند و مردم همدان نیست اما به طور قطع با کسب یک برد ورق به سود تیم الوند باز خواهد گشت و روند رو به رشدی در پیش می گیریم.

وی افزود: تیم فوتبال الوند همدان در ۶ هفته گذشته از اشتباهات داوری صدمات بسیاری خورده و این موضوع باعث شد تا دست ما تا به این هفته از برد کوتاه بماند.

سرپرست تیم فوتبال وحدت الوند همدان با بیان اینکه تغییرات در کادرفنی الوند صحت ندارد، گفت: تا این لحظه کسی از کادرفنی الوند جدا نشده و تنها محمود الماسی به عنوان مربی و مهدی مرشدلو به عنوان مدیرفنی به کادرفنی اضافه شده‌اند.

گل‌محمدی عنوان کرد: تیم فوتبال الوند همدان در این فصل دیر بسته شد اما با گذشت ۶ هفته از لیگ دسته دوم فوتبال کادرفنی با شناخت بیشتری که از بازیکنان پیدا کرده روزهای خوبی برای فوتبال همدان و الوند نوید داده است.

وی با اشاره به دیدار هفته آینده الوند بیان کرد: در هفته هفتم میهمان تیم فوتبال پیام وحدت کاشمر هستیم که با توجه به مسافت زیاد همدان تا استان خراسان رضوی و شهر کاشمر از روز شنبه برای دیدار روز دوشنبه به صورت زمینی راهی این استان خواهیم شد.

سرپرست تیم فوتبال وحدت الوند همدان یادآور شد: تیم فوتبال الوند همدان روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ساعت ۱۴ میزبان تیم فوتبال پیام وحدت کاشمر خواهد بود.