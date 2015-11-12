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۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

کرملین اعلام کرد:

«پوتین» قصد سفر به سوریه را ندارد

«پوتین» قصد سفر به سوریه را ندارد

سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هنوز تصمیمی مبنی بر سفر به سوریه اتخاذ نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در حال حاضر تصمیمی برای سفر به سوریه و بازدید از نیروهای روسی مستقر در این کشور ندارد.

در تاریخ ۳۰ سپتامبر سال میلادی جاری (۲۰۱۵)، روسیه بنا به درخواست دولت دمشق تهاجم هوایی گسترده ای را علیه مواضع داعش در خاک سوریه آغاز کرد. حملات جنگنده های روسی از پایگاه هوایی «حمیمیم» در استان غربی «لاذقیه» هدایت می شود.

تنها طی دو روز گذشته، هواپیماهای روسی طی ۸۵ حمله هوایی، مواضع تروریست ها را جمعا در ۲۷ نقطه از ۶ استان مختلف سوریه منهدم کرده اند.  

کد مطلب 2965259
مریم خرمایی

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