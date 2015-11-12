«پوتین» قصد سفر به سوریه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در حال حاضر تصمیمی برای سفر به سوریه و بازدید از نیروهای روسی مستقر در این کشور ندارد.

در تاریخ ۳۰ سپتامبر سال میلادی جاری (۲۰۱۵)، روسیه بنا به درخواست دولت دمشق تهاجم هوایی گسترده ای را علیه مواضع داعش در خاک سوریه آغاز کرد. حملات جنگنده های روسی از پایگاه هوایی «حمیمیم» در استان غربی «لاذقیه» هدایت می شود.

تنها طی دو روز گذشته، هواپیماهای روسی طی ۸۵ حمله هوایی، مواضع تروریست ها را جمعا در ۲۷ نقطه از ۶ استان مختلف سوریه منهدم کرده اند.