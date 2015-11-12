شهرداری تهران فرمانده ستاد فوریتهای اجتماعی استان شد

چاوشی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در پاسخ به اینکه موضوع کارتن خوابها و معتادان متهاجر چند هفته ای است تیتر رسانه ها قرار گرفته و آیا استانداری تهران نمی خواهد بهتر وارد شود، گفت: مسئولیت کارتن خوابهای شهر با شهرداری است. جلسه ای با معاونت فرهنگی شهرداری تهران داشتیم و موضوع ستاد فوریتهای اجتماعی هم مطرح شد و قرار شد شهرداری پرچم را بر دوش بگیرد و سایر نهادها هم کمک کنند. حالا اینکه به کجا رسید بروید از شهرداری تهران سوال کنید.

البته ابتدا با حکم استاندار تهران شخص فرماندار مسئول این ستاد شد اما به دلیل عدم همکاری شهرداری گفتیم مسئولیت با خود شهرداری باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی جدید در کشور قطعا زمستانی سرد خواهیم داشت و وضعیت کارتن‌خواب ها خوب نیست. اگر این موضوع ساماندهی نشود آثار خوبی نخواهد داشت.

چاوشی همچنین از استعفای یک فرماندار و یک بخشدار و ۳ عضو شورای شهر برای شرکت در انتخابات مجلس خبرداد.