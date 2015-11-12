تشویق استیلی توسط آبی ها/ عکس سلفی بانوان با بازیکنان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم استقلال تهران و ملوان بندر انزلی با توجه به تعطیلی لیگ و برای آماده سازی هرچه بهتر تیمشان، دیدار دوستانه ای را در کمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی برگزار کردند که حاشیه های آن را در زیر خواهید خواند.

* پرویز مظلومی زودتر از سایر بازیکنان در کمپ حاضر بود و پس از بازدید از چمن کمپ و مساعد بودن زمین، از مسئولان کمپ تشکر کرد.

* بازیکنان تیم ملوان بدون سرمربی خود و زودتر از حمید استیلی به کمپ آمدند.

* سرمربی ملوان به محض ورود به کمپ استقلال، به سوی مظلومی رفت و او را در آغوش کشید و لحظاتی با او به صورت اختصاصی صحبت کرد.

* حمید استیلی وقتی وارد زمین چمن شد، هواداران استقلال او را مورد تشویق قرار دادند.

* پایان رافت با دیدن نوازی با او روبوسی کرد و خاطرات گذشته شان را با یکدیگر مرور کردند.

* پژمان نوری نیز با دیدن بازیکنان استقلال به سمت آنها رفت و حسابی با آنها شوخی و خوش و بش کرد.

* فرزاد حاتمی که سه فصل پیش در استقلال بازی می کرد و در حال حاضر بازیکن ملوان است، به دلیل مصدومیت با لباس شخصی در کمپ حاضر شد و با حنیف عمران زاده و دیگر بازیکنان استقلال روبوسی کرد.

* حدود 200 تماشاگر در کمپ حاضر بودند و بازیکنان استقلال را مورد تشویق قرار دادند.

* فرزاد مجیدی که در چند روز گذشته به علت بیماری در تمرین حاضر نبود، امروز پس از 15 دقیقه از شروع بازی به کمپ آمد و با مظلومی صحبت کرد.

* تعدادی از بانوان در کمپ حاضر بودند و با بازیکنان استقلال عکس سلفی می گرفتند.