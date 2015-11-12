کنترل ارتش سوریه بر فرودگاه «مرج السلطان» در غوطه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه عملیات گسترده ای را به منظور پاکسازی شهر جوبر از وجود تروریست ها آغاز کرده و همزمان اقدام به هدف قرار دادن مواضع تروریست ها توسط موشک های زمین به زمین و هوا به زمین کرده است.

از سوی دیگر، در ادامه عملیات ارتش سوریه در غوطه شرقی، نظامیان سوری توانستند کنترل بخشهای قابل توجهی از فرودگاه مرج السلطان را در غوطه دمشق به دست گرفته و تروریست ها را وادار به عقب نشینی کنند.

از سوی دیگر، پایگاه العهد گزارش داد، یگان موشکی ارتش سوریه مواضع تروریست ها را در حومه دمشق، حلب، حماه و حمص مورد هدف قرار داده است.

این پایگاه همچنین در خبری اعلام کرد گروه تروریستی جبهه النصره اعترافات یکی از سرکردگان گروه شورشی موسوم به ارتش آزاد را مبنی بر همکاری این گروه با ارتش رژیم صهیونیستی در سوریه و حمایت این رژیم از آن، منتشر کرده است.

از سوی دیگر، به دنبال شکسته شدن محاصره فرودگاه کویرس در حلب منابع سوری اعلام کردند طی ساعات اخیر حدود ۶۰ تروریست در حومه فرودگاه کویرس به دست ارتش سوریه به هلاکت رسیده اند.