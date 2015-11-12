  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۰۳

تحولات سوریه؛

کنترل ارتش سوریه بر فرودگاه «مرج السلطان» در غوطه دمشق

کنترل ارتش سوریه بر فرودگاه «مرج السلطان» در غوطه دمشق

کنترل ارتش سوریه بر فرودگاهی در غوطه دمشق و همکاری گروه شورشی ارتش آزاد با رژیم صهیونیستی ازجمله تحولات مهم سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه عملیات گسترده ای را به منظور پاکسازی شهر جوبر از وجود تروریست ها آغاز کرده و همزمان اقدام به هدف قرار دادن مواضع تروریست ها توسط موشک های زمین به زمین و هوا به زمین کرده است.

از سوی دیگر، در ادامه عملیات ارتش سوریه در غوطه شرقی، نظامیان سوری توانستند کنترل بخشهای قابل توجهی از فرودگاه مرج السلطان را در غوطه دمشق به دست گرفته و تروریست ها را وادار به عقب نشینی کنند.

از سوی دیگر، پایگاه العهد گزارش داد، یگان موشکی ارتش سوریه مواضع تروریست ها را در حومه دمشق، حلب،  حماه و حمص مورد هدف قرار داده است.

این پایگاه همچنین در خبری اعلام کرد گروه تروریستی جبهه النصره اعترافات یکی از سرکردگان گروه شورشی موسوم به ارتش آزاد را مبنی بر همکاری این گروه با ارتش رژیم صهیونیستی در سوریه و حمایت این رژیم از آن، منتشر کرده است.

از سوی دیگر، به دنبال شکسته شدن محاصره فرودگاه کویرس در حلب منابع سوری اعلام کردند طی ساعات اخیر حدود ۶۰ تروریست در حومه فرودگاه کویرس به دست ارتش سوریه به هلاکت رسیده اند.

کد مطلب 2965276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها