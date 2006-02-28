تراولتا براي خودش نقش مي نويسد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين هنرپيشه كه فيلم هاي "تغيير چهره"، "شورتي را بگيريد"، "خونسرد باش"، "داستان عامهپسند" و "تب شنبهشب" را در كارنامه هنري خود ثبت كرده مي گويد: "در سال هاي اخير پيشنهاد بازي در فيلمهاي مورد علاقه ام را دريافت نكرده ام. از اين رو درصدد برآمدم كه شخصاً اقدام كنم."
نتيجه تلاش اين هنرپيشه در زمينه فيلمنامه نويسي نگارش يك فيلمنامه عاطفي كمدي است كه در لوكيشن هاي انگلستان كليد مي خورد. تراولتا با اشاره به اينكه تمايل دارد ترانه هاي فيلم را بخواند، گفت: "اين فيلم در زمره آثار عاطفي جاي دارد و دوستداران سينما اين اثر را دوست خواهند داشت."
شنيده ها حاكي از اين است كه تراولتا از اليويا نيوتن جان دعوت كرد كه در اين پروژه با وي همكاري كند. به نظر مي رسد كه ديگر پروژه آنها تحت عنوان "گريس سه" متوقف شده است.
جان تراولتا، بازيگر باسابقه سينما، زماني كه دريافت كسي فيلمنامه خوبي را براي وي به رشته تحرير درنمي آورد، شخصاً پيش قدم شد و قلم به دست گرفت.
