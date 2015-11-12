مانور خدمت رسانی به زائران در نقاط مرزی برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی در بازدید از شهر مرزی مهران و در جلسه با مسئولان استانی، با تاکید بر اینکه ما مفتخر به خدمت به فرهنگ ناب و مردم عزیز کشورمان هستیم افزود: در کمیته های برنامه ریزی شده در ستاد مرکزی اربعین بحث امداد و نجات در داخل بر عهده هلال احمر است و وظیفه بهداشت و درمان بر عهده وزارت بهداشت؛ اما در صورت اعلام نیاز از سوی این وزراتخانه ما نیز مساعدت های لازم را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه تمام امکانات بهداشت و درمان در داخل عراق باید در اختیار مرکز پزشکی باشد و یا مدیریت مرکز حج و پزشکی جمعیت هلال احمر ارائه شود افزود: سایر ارگان ها و نهادها در صورت تمایل به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی باید در این زمینه هماهنگی های لازم را با هلال احمر داشته باشند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با اشاره به شرایط جوی و اب و هوای این فصل از سال توصیه کرد ضمن فراهم کردن برق و آب اضطراری در نقاط مرزی تدابیر لازم اندیشیده شود تا زائران اربعین پشت مسیرهای خروجی نمانند.

احمدی در پایان پیشنهاد داد اوایل آذرماه مانور مشترکی در نقط صفر مرزی با حضور دستگاه های دخیل در ارائه خدمت به زائران حسینی انجام شود تا هماهنگی ها و آمادگی دستگاه ها بیشتر شود.