پیروزی تیم ملی ایران مقابل ترکمنستان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در مرحله مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا از ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان کی روش به پایان رسید. مرتضی پورعلی گنجی در دقیقه ۷ برای ایران گل زد.

در این دیدار که با حضور نزدیک به ۱۵ هزار تماشاگر و قضاوت داور کره ای برگزار شد علیرضا حقیقی ، مرتضی پورعلی گنجی، عزت اله پورقاز، رامین رضاییان، احسان حاج، امید ابراهیمی، سعید عزت الهی، وحید امیری، اشکان دژاگه، مهدی ترابی و کاوه رضایی برای تیم ملی ایران به میدان رفتند.

تیم ملی ایران از همان ابتدا حملات گسترده ای را روی دروازه ترکمنستان تدارک دید که در دقیقه ۷ مرتضی پورعلی گنجی توانست روی ارسال اشکان دژاگه با یک ضربه سر زیبا دروازه حریف را باز کند.

در ادامه تیم ملی ایران موج حملات خود را حفظ کرد تا در دقیقه ۱۰ بازی شوت محکم دژاگه را دروازه بان ترکمنستان دفع کرد. حملات پراکنده تیم ملی ایران تا پایان نیمه اول ادامه داشت و فرصت‌های زیادی برای گل خلق شد اما سهم شاگردان کی روش همان یک گل بود.