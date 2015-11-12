خواب کافی راز سلامت نوجوانان/عصرانه شکلات و نوشابه نخورید

به گزارش خبرنگار مهر، بچه ها در سن نوجوانی نیاز به خوابی بیش از بزرگسالان دارند تا بتوانند هم از لحاظ جسمی و هم مغزی رشد کافی را داشته باشند. طبق اعلام انجمن متخصصین کودکان امریکا، بچه های دبستانی روزانه نیاز به ۱۰ تا ۱۱ ساعت خواب دارند.

یک راه برای رسیدن به این مقصود داشتن برنامه منظم شبانه است که حتی در روزهای آخر هفته هم رعایت شود. بهتر است قبل از خواب دوش گرفته شود، مسواک زده شود و مطالعه آزاد مختصری انجام شود.

بچه ها نباید در عصر از شکلات یا غذاهای شیرین یا نوشابه های حاوی کافئین استفاده کنند چون خواب شبانه آنها را برهم می زند. حداقل یک ساعت قبل از خوابیدن باید مشاهده تلویزیون و یا استفاده از کامپیوتر، موبایل و تبلت متوقف شود چون این وسایل بچه ها را بیش از حد تحریک کرده و مانع خواب کافی در آنها می شوند. همچنین نور این وسایل قبل از خواب موجب مختل شدن ریتم شبانه روزی انها می شود.

اطاق خواب بچه ها را تاریک و ساکت و با دمای مناسب حفظ نمایید. به بچه ها از همان زمان کودکی یاد بدهید به تنهایی بخوابند.