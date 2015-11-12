به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بررسی پروندههای مشاوره بعد از درخواست طلاق تصریح کرد: بررسی پروندههای طلاق نشان میدهد ناتوانی در نحوه بیان اعتراض و انتقاد از عملکرد همسر ازجمله دلایل بروز اختلافات بین زوجین است.
وی افزود: اختلافات جزئی بعد از مدت کوتاهی زمینه بروز اختلافات گسترده را موجب شده و درصورتیکه اطرافیان دخالت نامطلوبی داشته باشند به درخواست طلاق میانجامد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بهضرورت آموزش جوانان در قبل و بعد از ازدواج تأکید کرد و افزود: بررسی پروندههای طلاق نشان میدهد بسیاری از اختلافات با مداخله بهموقع قابلحل بوده و درصورتیکه زوجین آگاهانه نسبت به حل مشکلات خود اقدام میکردند منجر به طلاق نمیشد.
خدادادی بابیان اینکه شناخت ناکافی از همسر از دلایل جدی طلاق در استان محسوب میشود، تصریح کرد: جلسات مشاوره میتواند به شناخت هر چه بیشتر زوجین کمک کند.
وی در خصوص اقدامات پیشگیرانه دادگستری استان در موضوع طلاق به برگزاری دورههای مشاور برای زوجینی که درخواست طلاق دادهاند، اشاره و تأکید کرد: افرادی که درخواست طلاق دادهاند یا از شوراهای حل اختلاف یا بهزیستی استان معرفی میشوند و مددکاران با واکاوی مشکلات آنها تلاش میکنند اختلافات موجود را حلوفصل کنند.
به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در بسیاری از مواقع مداخله به هنگام توانسته از طلاق زوجین جلوگیری کند و این نشان میدهد ارتقا آموزشها تا چه حد مؤثر است.
نظر شما