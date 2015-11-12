بررسی طرح ایجاد سازمان توسعه روستایی در مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدی عصر پنجشنبه در جلسه طرح مشارکت مردمی برای راه اندازی واحدهای تولیدی در روستاها با تاکید بر اینکه باید روستاییان را برای انجام کارهای مشارکتی تحریک کرد اظهار داشت: روستاها در حوزه اشتغال همانند جسمی بوده که در حالت کماست و به وضعیت کنونی خود عادت کرده است.

وی به وجود طرح سازمان توسعه روستایی در مجلس اشاره کرد و بیان داشت: معتقد هستیم روستاها بدون متولی هستند و هر روستایی در حالت کما در حال انجام یک زندگی پایه بوده و دارد کار خود را انجام می دهد و هیچکس با وی کاری ندارد.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: برای ایجاد اشتغال در روستاها راهی جز ایجاد یک سازمان برای تحریک و تشویق روستاییان وجود ندارد.

عبدی با بیان اینکه برخی روستاییان نمی دانند شراکت به نفع آن ها بوده و از انجام کارهای مشارکتی در طرح های اشتغالزا پرهیز می کنند اضافه کرد: برای کارهای مشارکتی حتی می توان علاوه بر افراد یک روستا چند روستا را با هم مشارکت داد.

وی افزود: اگر در روستاها کارهای مشارکتی صورت نمی گیرد تقصیر روستایی نبوده زیرا انجام چنین کارهایی را یاد نگرفته است لذا متولیانی که باید روستاییان را تحریک کنند مقصر هستند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استفاده از همه پتانسیل های روستا برای ایجاد اشتغال عنوان کرد: با جمع کردن افراد بیکار که روزانه به استانداری لرستان مراجعه می کنند در قالب ایجاد کارگروه هایی می توان آن ها را برای اجرای طرح هایی درقالب بنگاه های کوچک در حوزه اشتغال به روستاها انتقال داد.

عبدی بر ایجاد کارگروه های فنی، اقتصادی و علمی در استان برای ایجاد اشتغال تاکید کرد و افزود: با ایجاد کارگروه هایی متشکل از جوانان باید گروه های کاری ایجاد کرد و تعدادی از افراد اقتصادی را به این کارگروه ها فرستاد آنگاه روستاییان برای مشارکت در طرح های تولیدی رعبت پیدا می کنند.

وی جمعیت روستایی لرستان را بیش از ۴۰ درصد کل جمعیت این استان دانست و گفت: وقوع اتفاقات خوب در لرستان به خودی خود امکان پذیر نیست و انجام این کار تحریک عالمانه می خواهد.