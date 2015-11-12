هفته پنجم کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پنجم این رقابت ها که عصر پنج شنبه در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار شد، ۶۸ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور یک هزار و یک هزار و ۲۰۰ متری به رقابت پرداختند که در پایان ۴۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب های اول تا سوم کورس های هفت گانه اهدا شد.

در این هفته از رقابت ها، در دور اول اسب ژیگل ناز با چابکسواری یاسر جرجانی، در دور دوم اسب فارلاک با چابکسواری جواد آچاک، در دور سوم اسب توادله با چابکسواری ابوطالب چاریزاده، در دور چهارم اسب کاواکا کووا با چابکسواری نادر صالح پور، در دور پنجم اسب میس باتور با چابکسواری امین محمدی، در دور ششم اسب تیم پای لت با چابکسواری امین محمدی و در دور هفتم اسب سهند بهزاد با چابکسواری اسحاق یزدانی، زودتر از سایرین از خط پایان گذشتند.

هفته ششم این مسابقات عصر جمعه در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار می شود که ۵۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور یک هزار و یک هزار و ۲۰۰ متری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

گفتنی است؛ رقابت های کورس اسبدوانی پاییزه گنبدکاووس بهمن ماه به پایان می رسد و پس از تعطیلات عید نوروز، کورس بهاره در این شهرستان آغاز خواهد شد.