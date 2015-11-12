شکست سنگین گیتی پسند در تهران/ یاسین پیش رو بازنده به قم بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه از هفته های اول و دوم رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور سه دیدار معوقه در خانه تکواندو برگزار شد. در اولین دیدار پاس قوامین ناجا مقابل سونیا صاحب پیروزی شد.

شاگردان جواد فربدوتی در تیم پاس این دیدار را ۵بر ۳ به سود خاتمه دادند. میلاد حشمدار، محمد صفایی، امیرحسین امیدی، سیاوش فخرایی و حسین قربان زاده ۵ پیروزی پاس را کسب کردند و برای سونیا که با هدایت عبدالله سیرجانی اولین حضور خود در لیگ را تجربه می کند نریمان مردانی، یونس نباتیان و مهدی ملکی صاحب پیروزی شدند.

در دومین دیدار دو تیم دانشگاه آزاد و گینی پسند اصفهان مقابل هم صف آرایی کردند که شاگردان سید نعمت خلیفه ۷ بر يک نتیجه را به سود خود پایان دادند. آرمین هادی پور، جواد امیری، مجتبی کرامتی، علیرضا علیاری، عرفان حیدری، کسری مهدی پور نژاد و امید عمیدی هفت مرد پیروز دانشگاه آزاد بودند و تک بپیروزی گیتی پسند اصفهان توسط جلال خدامی ثبت شد.

این شکست برای شاکردان علیرضا نصر باعث شد تا تیم اصفهانی به همان یک امتیازی که از تساوی هفته گذشته مقابل شهرداری ساری کسب کرد بسنده کند.

در آخرین بازی هم یاسین پیش رو قم ۵ بر۳ نتیجه را به پاس قوامین صف آرایی واگذار کرد. مجتبی یارمحمدپور،احسان مداح ،سیاوش فخرایی ،پوریا عرفانیان و مردانی پور ۵ کاراته کای بودند که برای پاس قوامین صاحب پیروزی شدند و یوسفی، عیسی بیگلو و محمدپور هم مردان پیروز یاسین پیش رو بودند.

یاسین پیش رو که در هفته نخست استراحت داشت ، مبارزه هفته دوم خود را باخت تا دست خالی به قم بازگشته و فریبرز عسگری به همراه یوسف کرمی مردان فنی این تیم به فکر هفته های آتی باشند. قوامینی ها هم شش امتیازی شده و در کنار شهرداری ورامین در صدر ایستاد.

بر همین اساس شهرداری ورامین با کسب ۶ امتیاز و تفاضل ۶ در صدرجدول رده بندی باقی ماند. پاس قوامین با دو پیروزی خود ۶ امتیازی شد و با تفاضل ۴ به رده دوم رسید و شهرداری ساری با ۴ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی است.



دانشگاه آزاد با ۳ امتیاز و تفاضل ۶ ، صنایع استیل البرز با ۳ امتیاز و تفاضل ۴ در رده های چهارم و پنجم هستند و تیم های گیتی پسند اصفهان، یاسین پیشرو قم، هیات تکواندو استان قزوین و سونیا به ترتیب در جایگاه ششم تا نهم جدول رده بندی قرار دارند.