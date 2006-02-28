به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از محيط، براي اين همايش بررسي محورهايي چون نقش دين در ايجاد صلح و امنيت، نقش دين در بيداري و روشنگري و آگاهي دهي به جوانان، مبارزه با رعب و وحشت، اسلام دين صلح و تسامح و گفتگو، نقش دين و ارزشهاي ديني در تشويق جوانان به دين ورزي، اهميت گفتگوي اديان در مبارزه با نژاد پرستي و نقش رسانه هاي گروهي در تربيت ديني جوانان پيش بيني شده است.
در اين همايش كارشناسان و انديشمنداني از 20 كشور و مؤسسه جهاني حضور خواهند داشت.
همايش " اسلام و جوانان" را وزارت تربيت آذربايجان با همكاري وزارت اوقاف و امور اسلامي كويت و شوراي خيريه جهاني مسلمانان برگزار مي كند كه شخصيتهاي برجسته ديني اديان مختلف، از آذربايجان و كشورهاي ديگر حضور خواهند داشت.
نظر شما