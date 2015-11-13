نکو: وام خودرو به ضرر اقشار متوسط و پائین جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو نماینده مردم رباط‌کریم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار این رسانه در خصوص بسته رونق اقتصادی دولت، گفت: بسته رونق اقتصادی دارای اثرات موقتی است و نمی‌توان از آن انتظار داشت که اثرات طولانی مدتی داشته باشد.

نکو با بیان اینکه کشور نیازمند درمان‌های موقتی است، گفت: اقتصاد کشور مانند مریضی است که باید آن را از مرگ نجات داد و بعد برای آن درمان بلندمدت نوشت.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس اظهار داشت: بسته رونق اقتصادی، اقتصاد ما را از مرگ نجات می‌دهد و بعد از مدتی دولت باید برنامه‌های بلندمدت برای هدایت اقتصاد ارائه دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت با وام‌های خودرو، تولیدات دپو شده را به فروش می‌رساند، زیرا تا زمانی که صنعت خودرو نتواند تولیدات فعلی خود را به فروش برساند، نمی‌تواند اقدامی برای افزایش کیفیت انجام دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه خودروها با کیفیت قبلی اما با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد، زیرا سود وام خودرو پول بیشتری از جیب مردم از ارزش واقعی خودرو خالی می‌کند.

نکو اظهار داشت: درواقع مردم بدون اینکه وامی دریافت کنند، بهای خودروی خود را پرداخت می‌کنند. وقتی برای خرید خودرو مراجعه می‌کنند قرارداد می‌بندند که طی چند سال مبلغی را بپردازند و سند ماشین‌شان را گرو می‌گذارند؛ بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وام خودرو را به ضرر قشر متوسط و پایین جامعه خواند و گفت: قشر متوسط و پایین جامعه با این اقساط سنگین قدرت خرید خودرو را ندارند.

وی اظهار داشت: بسته رونق مشکلات قشر متوسط به بالای جامعه را حل می‌کند، نه مشکلات قشر متوسط به پایین جامعه را.

نکو تصریح کرد: دولت ناچار به این اقدام بود، زیرا رکود این صنعت مشکلات زیادی را ایجاد کرده بود و دولت باید از این پس به خودروسازان فشار بیاورد تا کیفیت خود را افزایش دهند.

نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس گفت: بسته رونق اقتصادی مسکنی برای دوران انتقالی اجرای برجام است. تحریک تقاضا از سوی دولت برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید کارخانجات است.

وی در خصوص برنامه فراکسیون رهروان برای انتخابات، گفت: این فراکسیون برای انتخابات برنامه مشخصی ندارد و حتی تبدیل این فراکسیون به حزب نیز پاسخ نخواهد داد.

نکو تصریح کرد: در انتخابات دهم فراکسیون رهروان را شکست خورده می‌دانم زیرا تاکیداتی که بنده داشتم و توصیه‌هایی که داشتم، این بود که فراکسیون برای انتخابات برنامه داشته باشد تا کرسی‌هایی را کسب کند، اما چون برنامه‌ای ندارند، نامی از رهروان به حد و اندازه امروز باقی نخواهد ماند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فراکسیون رهروان در هیچ کجای کشور به عنوان تشکل سیاسی شناخته شده نیست، گفت: این تشکل فقط برای نمایندگان شناخته شده است.

نکو گفت: در انتخابات آتی و مجلس دهم فراکسیونی به عنوان رهروان ایجاد نخواهد شد.