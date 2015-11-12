به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و آذرخش بندر عباس در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شد.

بازیکنان گیتی‌پسند که با تغییر کادر فنی خود، به دنبال رسیدن دوباره به صدر جدول رده‌بندی هستند، در حال حاضر تلاش خود را بر کسب پیروزی در مسابقات پیش‌رو معطوف کرده‌اند.

این تیم اصفهانی در حال حاضر به دنبال این است که فاصله خود را با صدر جدول و تیم‌های تأسیسات دریایی تهران و مس سونگون کم کند.

شاگردان رضا لک در شرایطی که دیدار هفته گذشته خود را لغو شده دیدند، همه انگیزه‌شان را برای کسب پیروزی در این مسابقه به کار گرفتند و در نهایت به هدف خود دست یافتند.

آذرخش بندر عباس که به خوبی می‌دانست کسب امتیاز از دیدار خارج از خانه برایش بسیار حیاتی و مهم به شمار می‌رود، به دنبال آن بود که پیروزی این بازی را به دست آورد و امروز، روز سختی را برای گیتی‌پسند رقم زد.

گیتی‌پسندی‌ها تلاش داشتند که مقابل آذرخش، سه امتیاز را به دست آورند و این موضوع با گل احمد اسماعیل‌پور، رقم خورد.

هرچند که شاگردان رضا لک در دقایق پایانی مسابقه تلاش بسیاری برای کسب امتیاز کردند اما در این زمینه نتیجه نگرفتند تا در نهایت با تک گل اسماعیل‌پور، این مسابقه به پایان برسد.

گیتی‌پسند با کسب پیروزی در این مسابقه ۳۰ امتیازی شد و در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی ماند.