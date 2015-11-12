بستن بازوبند کاپیتانی تیم ملی فوتبال ایران برایم افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان دژاگه پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر ترکمنستان در خصوص این بازی گفت: خوشحالم که توانستیم این بازی سخت را با پیروزی پشت سر بگذاریم. ما چندین موقعیت را روی دروازه حریف ایجاد کردیم اما ترکمنستان در ۲۰ دقیقه پایانی نیمه دوم به روی ما فشار آورد.

وی افزود: اما در نیمه دوم نیز ما عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم دو گل دیگر را وارد دروازه حریف کنیم. اما مسئله مهم این است که در چنین بازی‌هایی اگر شانس گلزنی به دست می آوریم، نباید به راحتی از آن بگذریم و گلزنی کنیم.

وی در رابطه با تقابل تیم ملی برابر گوام خاطرنشان کرد: همه می‌دانند که مسیر دوری را پیش رو داریم و گوام نسبت به ایران خیلی دور است و بازی سختی را پیش رو داریم.

هافبک تیم ملی در خصوص بستن بازوبند کاپیتانی تصریح کرد: این یک افتخار برای من بود که بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به بازو ببندم اما همه می دانند که کاپیتان های تیم ملی آندرانیک تیموریان، سید جلال حسینی و پژمان منتظری هستند و من امروز در غیاب آنها بازوبند را بستم، البته مربی امروز تشخیص داد که من بازوبند را ببندم و خوشحالم که توانستم با بستن بازوبند گلزنی کنم.

دژاگه اضافه کرد: همیشه سعی می کنم بهترین عملکرد را برای تیم ملی داشته باشم و تیم را کمک کنم. به هر حال روزهایی روز بد آدم می شود و روزهایی نیز روز خوب آدم. خوشحالم که توانستم تیم ملی را کمک کنم.