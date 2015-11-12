به گزارش خبرنگار مهر، عباس روزپیکر عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل گیتی‌پسند اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: دیدار مقابل گیتی‌پسند اصفهان یک مسابقه بسیار خوب بود و خوشحال هستم که افراد حاضر در سالن، کیفیت بسیار خوبی را از خود شاهد بودند.

وی با بیان اینکه عدم پخش این مسابقه سبب شد که کیفیت بازی توسط بسیاری مشاهده نشود، تصریح کرد: اگرچه این مسابقه، یک دیدار بسیار با کیفیت به شمار می‌رود اما متأسفانه داوری مسابقه بسیار کم‌کیفیت و ضعیف بود که این موضوع بر کیفیت تیم ما تأثیر گذاشت.

سرمربی تیم آذرخش بندرعباس به انتقاد از داوری این مسابقه اشاره کرد و گفت: در دیدار قبل هم گفتم که اگرچه بسیاری از تیم‌ها، تیم‌هایی مدعی و قدرتمند به شمار می‌روند اما در فوتسال امکان پیش‌بینی مسابقات و نتایج آنها وجود ندارد.

وی افزود: طبیعت فوتسال به گونه‌ای است که نمی‌توان از قبل آن را پیش‌بینی کرد و یک تیم را از قبل مدعی دانست زیرا شرایط فوتسال بسیار متفاوت است.

روزپیکر با انتقاد از عملکرد کمیته داوران در چینش داوران مسابقات گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد که کمیته داوران در این زمینه نگاه متفاوتی را دارد و عملکرد آن به گونه‌ای است که گویا از قبل برخی تیم‌ها را برنده می‌دانند.

وی افزود: آنها در برخی از دیدارها، داورانی انتخاب می‌کنند که دچار اشتباهات خنده‌داری می‌شوند و پنالتی اعلام شده در مسابقه امروز و کارت زردهای داده شده سبب شد که ما نسبت به داوری انتقاد داشته باشیم.