به گزارش خبرنگار مهر، همایش بینالمللی میرسیدعلی همدانی که با حضور سفیران کشورهای تاجیکستان و پاکستان در ایران، رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، علمای دینی و چهرههای مطرح فرهنگی و علمی ایران و کشورهای تاجیکستان، الجزایر، پاکستان و هند برگزار شد، عصر پنجشنبه به کار خود خاتمه داد.
در آئین اختتامیه همایش بینالمللی میرسیدعلی همدانی از حکیمه دبیران، محمدجعفر قنواتی، حجتالاسلاموالمسلمین مصطفی رستمی، تیمور مالمیر، محمدرضا نجاریان، قاسم صافی، سید احمد پارسا، مجید منصوری و ذبیحالله مطهری خواه تجلیل و مقالات آنها بهعنوان مقالات برگزیده اعلام شد.
همچنین از مجتهد شبستری، علیاصغر شعر دوست، پرویز اذکایی و حجتالله فرهانی بهعنوان سخنرانان بخش علمی همایش بینالمللی میرسیدعلی همدانی تجلیل به عمل آمد.
لازم به ذکر است ۱۴۰ مقاله از سوی پژوهشگران و نویسندگان به دبیرخانه همایش بینالمللی میرسیدعلی همدانی ارسالشده بود که مقالات برتر در کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش بینالمللی میرسیدعلی همدانی با عنوان «پور مادستان، پیر هندوستان» به چاپ رسیده و چکیده دیگر مقالات نیز در این مجموعه نیز منتشرشده است.
در مرحله داوری مقالات، هر مقاله توسط ۲ داور مورد ارزیابی قرارگرفته که بعد از بررسی مقالاتی که امتیاز آنها بین ۶۰ تا ۱۰۰ نمره بود جزو مقالات برتر شناخته شدند و مقالاتی که رتبه ۵۰ تا ۶۰ را به خود اختصاص دادند بهصورت چکیده درآمدهاند.
همچنین از پرویز اذکایی پژوهشگر و نویسنده همدانی و مؤلف کتاب «میر همدان» که این کتاب در آئین افتتاحیه همایش بینالمللی رونمایی شد، تقدیر به عمل آمد.
میرسیدعلی همدانی از علما و عارفان قرن هشتم، در رجب سال ۷۱۴ قمری در همدان متولد شد و پدر وی از بزرگان حکومتی بود و به میرسیدعلی در آن زمان القاب زیادی مانند سلطان عارفان، علی ثانی و شاه همدان دادهاند.
فعالیتهای گوناگون دینی این عالم بزرگ شیعه در کشورهای تاجیکستان، هندوستان، پاکستان و بلاد عربی بهگونهای بوده که تأثیر شگرفی در گسترش و انتقال دین اسلام و نیز زبان فارسی در این مناطق داشته است.
میرسیدعلی حدود ۷۰۰ نفر از هنرمندان ایرانی را همراه خود برای انتقال هنر و صنعت به کشمیر میبرد و هنرهای چون سنگتراشی، قالیبافی، خطاطی، کلاه و شالبافی را به مردم کشمیر آن زمان میآموزد.
بیش از ۳۷ هزار نفر از هندوها و بودائیها از طریق تعلیمات میرسیدعلی همدانی به دین مبین اسلام میگرایند و حاکم وقت در کشمیر به توصیه میر سید همدانی نخستین مدرسه علوم دینی را در کشمیر بنا میکند.
ازاینرو سال ۲۰۱۵ از سوی یونسکو به نام «میرسیدعلی همدانی» نامگذاری شده و در این راستا مدیریت ارشد استان همدان نیز سال ۹۴ را سال «میر همدان» نام نهاد و برای نکوداشت شاه همدان، همایش بینالمللی میرسیدعلی همدانی ۲۰ و ۲۱ آبان ماه به میزبانی همدان برگزار شد.
نظر شما