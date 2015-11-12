گوآم به هند باخت/ کار ایران و عمان تسهیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، گوآم امروز در روز پنجم رقابتهای مقدماتی جهام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۱۹ جام ملتهای آسیا، با یک گل در ورزشگاه «سری کانتیراوا» بنگلور مقابل هند تن به شکست داد.

تک گل این بازی در دقیقه ۶۳ از سوی رابین سینگ وارد دروازه تیم میهمان شد.

گوآم با این شکست هفت امتیازی ماند و چهار امتیاز با تیم های ایران و عمان در صدر جدول فاصله دارد.

تیم ایران در صورتی که روز سه شنبه در زمین گوآم به برتری برسد، با توجه به دو دیدار خانگی مقابل هند و عمان، تقریبا صعود خود را قطعی می کند.

شاگردان کارلوس کی‌روش امروز در همین چارچوب با نتیجه ۳ بر یک مقابل ترکمنستان به برتری رسیدند.