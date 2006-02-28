زنگ خطر حذف كرسي هاي زبان فارسي در جهان به گوش مي رسد / رايزني هاي فرهنگي ايران در خارج ضعف جدي دارند





اين شاعرو منتقد ادبيات درگفتگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : محدوديت و مهجوريت زبان فارسي درحوزه هاي ديگرهنرمانند نقاشي ، هنرهاي تجسمي ، سينما و تئاتر و ... كمتر است و حتي در حوزه داستان نيز كمترديده مي شود و بيشتر دامنگير شعرشده است .

سيد عبدالجبار كاكايي خاطرنشان كرد : شعرنيزبه خاطرپيوند عميقي كه با بنيانهاي اعتقادي و فرهنگي ما دارد و در وهله اول ، به عنوان يك ملت مسلمان و شيعه در وهله دوم ، به عنوان يك ملت فارسي زبان جايي پشت سرافغانستان و تاجيكستان قرار داريم و مي توان گفت كه در انتهاي صف زبانهاي زنده دنيا هستيم .

دبير كنگره هاي ادبي " شبهاي شهريور " ياد آور شد : غير از ما زبانهاي مهجورتري هم وجود دارد اما با توجه به پيشينه تاريخي و فرهنگ غني ايرانيان انتظاربيشتري اززبان و ادب فارسي مي رود ، درحالي كه كرسي هاي زبان فارسي دردانشگاه هاي معتبر در حال از بين رفتن و كنار گذاشته شدن است ، حتي دركشورهاي شبه قاره كه ديرزماني به زبان فارسي علاقه نشان مي دادند ، زبان عربي و انگليسي در حال جايگزيني است . اين عوامل ناشي از ناشي از خواستگاههاي اقتصادي اين زبانهاست و به همين خاطر روز به روز زبان فارسي مهجور ترمي شود .

اين شاعربه مهر، افزود : راه حلي كه براي اين معضل بايد در نظرگرفت پرشورنگاه داشتن نهضت ترجمه است ، درسفرهايي كه به هند و پاكستان داشتم با اقبال جامعه ادبي آنها به شنيدن آثار تازه ( دهه 50 به بعد ) مواجه شدم ، آنان بيشتربا آثاري از احمد شاملو ، نادرنادرپور، پروين اعتصامي ، ملك الشعراي بهار و ... آشنا بودند و وقتي من قطعاتي از شعرمعاصر ايران را مي خواندم ، احساس شگفتي مي كردند .

اين شاعر اضافه كرد : به نظر من بايد محافلي براي براي خواندن اين گونه اشعار وجود داشته باشد . من در شعر معاصر ايران چنين انرژي و ظرفيتي را مي بينم و اين امر نشان مي دهد كه احساس تشنگي به شنيدن شعر فارسي وجود دارد .

سيد عبدالجبار كاكايي در پايان گفتگو با مهر ، گفت : يكي ازعوامل تاثيرگذاردرمهجورشدن زبان فارسي وضعيت فرهنگي ما در خارج از كشور است كه اين مسئله مستقيما به رايزني هاي فرهنگي و اقدامات موثر براي تبادل فرهنگ باز مي گردد و امروزه متاسفانه صورت نمي گيرد و بيشتر محدود به اقدامات سياسي و يا بسنده به آموزه هاي ديني است ، يك مدرس دانشگاه هند گفت : " ما اسلام را از طريق زبان فارسي آموخته ايم ، اگرمي خواهيد درفرهنگ ما تاثيرگذار باشيد با شعربه فرهنگ و ادبيات ما وارد شويد ." به عقيده من در حوزه ادبيات و در رايزني هاي فرهنگي كه ابزار انتقال ادب و انديشه ما به خارج است ، بسيار كم كار شده است .