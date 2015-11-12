سه زمین لرزه کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سه زمین لرزه امروز در کرمان وقوع پیوست. بزرگترین این زمین لرزه ها با شدت ۲.۵ چترود کرمان را تکان داد.

عمق این زمین لرزه در هشت کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

همچنین زمین لرزه هایی به بزرگی ۲.۴ و ۲.۱ به ترتیب یزدانشهر و راین کرمان را لرزاند.

دو زمین لرزه گفته شده در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

هیچ کدام از این زمین لرزه ها خسارت جانی و مالی نداشت.

امروز بزرگترین مانور غیرنظامی مقابله با غیرطبیعی کشور به منظور آمادگی در شرایط بحرانی در جیرفت آغاز شد که تا فردا ادامه دارد.

در این مانور زمین لرزه ای با شدت ۶.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین شبیه سازی شد که در آن تعداد کشته فرضی ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر و مجروح شش هزار و ۷۵۰ نفر در نظر گرفته شده بود.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده بوده و یکی از لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می رود.