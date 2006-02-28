ITI يك چتر حمايتي براي تئاتر است / از ITI نبايد انتظارات صنفي داشت

مسعود دلخواه، مدرس و پژوهشگر تئاتر، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، ضمن بيان اين مطلب ، درباره روند تاثير گذاري ITI بر تئاتر كشور گفت : " مسلما هر حركتي كه بتواند به جامعه تئاتري ما سر و سامان ببخشد و فعالين تئاتر را گرد هم جمع كند، يك حركت مثبت است. "

وي افزود : " ITI سالهاست كه در كشورهاي مختلف وجود دارد و ما امسال براي اولين بار به صورت كاملا دموكرات اين امكان را براي خودما ن به وجود آورده ايم تا از جامعه بين المللي تئاتر عقب نمانيم و در راستاي مراوده هاي فرهنگي بتوانيم قدمهايي مهمي برداريم. اينكه ITI چقدر مي تواند به روند تئاتربه ما كمك كند، بستگي به ما اهالي تئاتر دارد. چون ITI اين امكان را به وجود مي آورد تا درحوزه هاي پژوهشي و علمي آدمهاي مختلفي را به ما معرفي كند تا با نشست هايي كه برگزار مي شود، بار علمي و پژوهشي تئاتر ما را گسترش بخشد."

وي در ادامه گفت : در مقابل ما هم مي توانيم به راحتي تئاتر و فرهنگ ملي مان را به آنها بشناسانيم و اهدافي را كه در نظر داريم منتقل كنيم. اولين وظيفه براي موجه نشان دادن ITI برعهده رسانه ها و خبرگزاري هاست. اينكه مرتب تاريخ نشست را يادآوري كنند تا هم تهراني ها و هم شهرستاني ها براي اين نشست آماده شوند. اين نشست بسيار باز است و دانشجويان، فارغ التحصيلان و استادان مي توانند در يك فضاي دموكرات اعضاي خود را انتخاب نمايند."

او افزود : " ما مي خواهيم اين نشست فارغ از هرگونه مشكلات صنفي، سياسي و غيره در يك فضاي كاملا علمي وهنري از طريق آشنا شدن به دستاوردها ي جديد هنري و معرفي گروههاي تئاتري به آنجا برگزار شود. تا از اين طريق بتوانيم حمايت معنوي كه هنرمندان همواره به آن نيازمند بودند را پايه ريزي كنيم. ITI به مثابه يك چتر حمايتي در سطح ملي است . منتهي نبايد انتظارات صنفي از آن داشت."

كارگردان نمايش " ويتسك " افزود: " اهداف والايي در اساسنامه گنجانده شده كه لزوم انساني و فرهنگي بودن آن را مشخص مي كند. ما نبايد انتظار بيشتري از چهارچوب تعيين شده اساسنامه داشته باشيم. از آنطرف هم نبايد ITI را دست كم بگيريم. چون معرفي تئاتر ايران تنها يكي از برنامه هاي تعيين شده آن است.

وي ادامه داد : "شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مهم جهان و دعوت از كشورهاي صاحب تئاتر جهان كه به شكل كارگاه و كنفرانس موضوعي مي تواند برگزار شود. ما در ITI مي بينيم كه شاخه هاي دانش آموزي و دانشجويي وجود دارد كه ما مي توانيم از آن طريق ، اين قشر را با تئاتر بين المللي تئاتر آشنا كنيم."

اودر همين باره متذكر شد : "دانشجويان مي توانند در جشنواره هاي مختلف دانشگاهي كه در جهان برگزار مي شود زير نظر IT I شركت كنند و از حمايت قانوني آن برخوردارشوند. ولي اگر اين فكر وجود داشته باشد كه چون در ايران سالن كافي وجود ندارد، پس مي توان از طريق I T I به آنجا رفت و كار كرد. به نظرم خيلي واقع بينانه نيست. ولي اين امكان وجود دارد كه خود را درجشنواره هاي خارجي شركت كنند و خود را به ديگران بشناسانند."

وي در پايان گفت : "همانطور كه خانم معترف در جلسه قبلي به آن اشاره داشتند، بايد بگويم اگر كسي به هيئت مديره تعيين مي شود بايد وقت كافي اين را داشته باشد تا در همه جلسات شركت كنند. اگر من انتخاب شوم، با كمال ميل اين وظيفه را انجام مي دهم و فكر مي كنم كه بايد دلسوزانه براي اين تشكل كار كرد. ضمن اينكه اگر افراد ديگري انتخاب شوند كه صلاحيت بهتري نسبت به من داشته باشم، لزومي براي حضور در هئيت مديره نمي بينم."

"گفتني است جلسه انتخاب هيئت مديره I T I ساعت 6 بعد ازظهر روز 13 اسفند سال جاري در مجموعه تئاتر شهر برگزار مي شود و در همين نشست اعضاي آن انتخاب مي گردند. يادآور مي شود ورود براي كليه علاقمندان تئاتر آزاد است."