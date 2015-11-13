به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ساری در نشست اعضای ستاد دیه استان کرمانشاه که عصر پنجشنبه با حضور مدیر عامل ستاد دیه کشور در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: تصمیم برای پرداخت دیه با مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیون تومان به فرد واجد شرایط، در اختیار هیئت مدیره است.

معاون مدیر عامل ستاد دیه کشور افزود: پرداخت تا سقف ۲۵ میلیون تومان به جز دیات در حیطه اختیارات استان است و نیز در حوزه دیه تا سقف ۵۰ میلیون تومان اختیار با استان است.

وی یکی از مشکلات ستاد دیه را شناسایی افراد واجد شرایط جهت کمک و مساعدت از سوی ستاد عنوان کرد و افزود: تسهیلات بانکی و کمک‌های مردمی باید در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد تا حق به درستی ادا شود.

ساری با تاکید بر اینکه منابع محدود ستاد دیه باید به ذی حقان برسد، گفت: بانک‌های عامل باید همکاری مطلوب با ستاد دیه داشته باشند اما در حال حاضر متوسط جذب از بانک‌های عامل بیش از ۱۰ درصد در سال نیست.

وی ادعای نداشتن منابع مالی از سوی بانک‌ها جهت کمک به زندانیان جرائم غیرعمد را غیر قابل قبول دانست و گفت: مجلس در این راستا مصوبه دارد اما متاسفانه اعمال سلیقه‌های متعدد در شعب گوناگون بانک‌های عامل کار را مشکل می‌کند.