به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد نخبگان استان بوشهر، رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: در رویکرد جدید بنیاد نخبگان، نخبگی یک مسئولیت است و فرد نخبه باید وظیفه و دین خود را در قبال جامعه ادا کند.

رضا آذین با اشاره به ظرفیت بنیاد نخبگان و مجموعه‌های مرتبط با آن بیان کرد: ما آمادگی داریم با همکاری مجموعه بسیج دانشجویی اردوهای یک روزه را با حضور نخبگان و متخصصین استان در حوزه های ترویج علمی، مباحث حقوقی، مهندسی، آموزش، روانشناسی و مشاوره و خدمات سلامت در مناطق کم برخوردار استان برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه ما بر روی تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد تأکید ویژه داریم خاطرنشان کرد: با حضور نیروی انسانی متخصص است که اشتغال به وجود می آید و مشکلات برطرف می شود و گرنه تجهیزات و امکانات بدون حضور نیروی انسانی کارآمد بلااستفاده خواهند ماند.

وی گفت: ما در بنیاد نخبگان ۵ کارگروه تخصصی با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان داریم که می توانیم از تجارب نیروهای جهادی باتجربه در آن‌ها استفاده کنیم.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان بوشهر نیز در این نشست گفت: قطعا با ورود نخبگان به حوزه اردوهای جهادی کیفیت برگزاری آن نیز افزایش پیدا می کند.

رضا آبشیرینی با بیان اینکه گروه های جهادی بسیج دانشجویی ۲۸ اردوی جهادی در سال جاری در سطح استان برگزار کرده‌اند به روند شناسایی مناطق محروم و کم برخوردار اشاره کرد و افزود: با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و فضای مجازی، نخبگان استان می توانند در این حوزه ها آسیب را به فرصت تبدیل کنند و با حضور خود در اردوهای جهادی برای افزایش سطح علمی و فرهنگی مناطق همکاری کنند.