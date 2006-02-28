به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، نخستين نشست كارشناسان فرهنگي كشورهاي عضو اكو با حضور محمدحسين صفار هرندي وزير ارشاد، مهدي سنايي رئيس موسسه فرهنگي اكو، اسخت اورازباي دبير كل اكو، محمدي عراقي رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كارشناسان فرهنگي كشورهاي عضو صبح امروز در دبيرخانه اكو برگزار شد.

صفار هرندي در اين نشست گفت: "در شرايطي كه تاثيري از جهان كنوني در نگاه قدرتمندان و كساني كه مي خواهند شرايط خود را به كشورهاي ديگر تحميل كنند، وجود دارد و در وضعيتي كه اين افراد معتقد به برهم زدن سامان فرهنگي در كشورهاي مستقل هستند، وظيفه جدي ما اين است كه بر فرهنگ بومي تاكيد داشته باشيم و عناصر تشكيل دهنده هويت خود را حفظ كنيم. كساني كه معتقد به پايان تاريخ و به انتها رساندن تمام دستاوردهاي بشري در قالب ليبرال دمكراسي هستند، مي گويند فرهنگ جهان بايد به فرهنگ يگانه اي تبديل شود."

وي افزود: "ما بايد روي فرهنگ بومي خود متمركز شويم و در اين نوع نشست ها ارزش هاي مشترك را شناسايي كنيم و وامدار آن باشيم. ارزش هايي كه برگرفته از فرهنگ اصيل ديني ماست. اسلام به عنوان عصاره ارزش هاي حاكم بر دل مردم ما چيزي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. اگر همبستگي ميان جوامع را خواستاريم بايد به اين عنصر كليدي تكيه كنيم. در اينجا بايد از ظهور همبستگي ميان مسلمانان در هفته اخير قدرداني كنم، چرا كه مسلمانان با قدرت فراوان در مقابل توهين هايي كه به ساحت مقدس پيامبر شده بود، ايستادند."

صفار هرندي خاطرنشان كرد: "اين نشست كارشناسان فرهنگي را بايد براي دستيابي به تكامل در راه ارتباطات فرهنگي به فال نيك گرفت. جمهوري اسلامي از ديدگاههاي خلاق در قالب طرح هاي مختلف حمايت خواهد كرد و اميدواريم در كنار هم ظرفيت هاي هر كشور را براي ايجاد يك قدرت بزرگتر فراهم كنيم."

حجت الاسلام محمدي عراقي، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نيز در اين نشست با اشاره به اينكه نشست كارشناسان فرهنگي اكو مي تواند شروع نوين همكاري مشترك ميان كشورهاي عضو باشد، گفت: "ما در اينجا گرد هم آمده ايم تا استحكام پيوندهاي موجود بين ملت هاي مسلمان را فراهم كنيم. سنن، فرهنگ و هنر مشترك يكديگر را شناسايي كنيم. ما نيازمنديم تا ضمن حفظ وضعيت اقتدار معنوي، خود را در جهان امروز شناسايي كنيم. وقتي از منطقه اكو صحبت مي كنيم به شدت تحت تاثير تاريخ هفت هزار ساله قرار مي گيريم. ما بايد رگه هاي اشتراك فرهنگي خود را پيدا كنيم، اگر چه اين ريشه هاي تاريخي بسيار عميق اند، اما ما گرد هم آمده ايم تا فرهنگ هاي مشترك خود را متناسب با نيازهايي در منزلت تاريخ منطقه پاسداري كنيم. در مجموع بايد ميراث ادبي، هنر و فلسفه خود را مراقبت كنيم."

وي در ادامه افزود: "بزرگترين و نام آورترين دانشمندان، ادبيان و شاعران چون بوعلي سينا، سعدي، حافظ، مولوي از سرزمين ايران برخاستند. آنها متعلق به كل بشريت هستند و تنها مربوط به گذشته نيستند، بلكه براي بشريت امروز هم پيام دارند. كشورهاي عضو اكو مي توانند پيوندهاي ديرينه فرهنگي و اجتماعي را به نمايش بگذارند و در عرصه بين المللي مي توانند همكاري منطقه اي و تعامل همه جانبه داشته باشند. البته اين همكاري از نگاه ديگر هم حائز اهميت است و آن هم به مساله تحليل سنت ها برمي گردد."

عراقي خاطر نشان كرد: "آنچه اكنون براي كشور عزيز همسايه مان عراق اتفاق افتاده است يا حادثه اهانت به ساحت مقدس پيامبر، خشم مسلمانان جهان را برانگيخت. ما بايد گام هاي اساسي تري براي توسعه فرهنگي برداريم. همچنين هيات امناي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي آمادگي توسعه همكاري با كشورهاي عضو اكو را اعلام مي كند و ما هم در انتظار تشكيل هيات امنايي هستيم كه طبق برنامه در ماه آوريل در پاكستان برگزار مي شود."

اسخت اورازباي، دبير كل اكو، با اشاره به اينكه ظرفيت و توانايي كشورهاي عضو اكو بايد به تصويب برسد، گفت: "من از كشورهاي عضو اكو خواستارم كه طرح جامع و چارچوب ها را مشخص كنند تا طرح ها را به مرحله اجرايي برسانيم، مسلماً با افزايش مشاركت ها مي توان به طرح هاي فرهنگي ارائه شده جامه عمل پوشاند تا در جهت توسعه بيشتر فرهنگ حركت هاي خوبي داشته باشيم." وي در پايان صحبت هايش به زبان فارسي از حضور صفارهرندي قدرداني كرد.

در حاشيه:

نخستين نشست كارشناسان فرهنگي قرار بود ساعت 9:30 برگزار شود، اما با تاخير ساعت 10:30 برگزار شد.

متاسفانه در نخستين نشست كارشناسان فرهنگي عضو اكو كمترين همكاري لازم با خبرنگاران صورت گرفت، حتي بروشور برنامه نيز در اختيار خبرنگاران گذاشته نشد.

در ابتداي اين نشست مهدي سنايي، رئيس موسسه فرهنگي اكو، به زبان انگليسي صحبت كرد كه متاسفانه دستگاه ترجمه در اختيار خبرنگاران گذاشته نشد و بعد از پيگيري، برخي از مسئولان اشاره كردند كه ما با اين تعداد مهمان دستگاه ترجمه براي خبرنگاران در نظر نگرفتيم و شما بايد خودتان به زبان انگليسي تسلط داشته باشيد.