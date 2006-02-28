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۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۳۹

گواهي نامه تعالي سازماني به شركت رجا تعلق گرفت

در سومين دوره جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني كه اسفند ماه سال جاري در تهران برگزار شد، شركت قطارهاي مسافري رجا براي دومين بار موفق به دريافت گواهينامه تعالي سازماني شد.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي شركت رجا، در سومين دوره جايزه ملي بهره وري كه از سوي موسسه مطالعات و بهره وري برگزار مي شود شركت هاي برتر كشور در زمينه بهبود ارتقاي كمي و كيفي و تعالي سازماني شناسايي و معرفي شدند.

جايزه ملي كيفيت و جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني دو جايزه مطرح كشور در زمينه مديريت كيفيت و بر اساس مدل بنياد مديريت كيفيت اروپا ( EFQM) است كه رجا در سال 1384  موفق به دريافت گواهي نامه اهتمام به سرآمدي و گواهي نامه تعالي سازماني از هر دو جايزه شده است.

اين شركت استقرار مدال برتر سازماني EFQM  را در  زمينه بهبود خدمات و جلب رضايت مسافرين از سال 1380 در رجا آغاز كرده و هم اكنون مراحل تكاملي خود را طي مي كند.

کد مطلب 296553

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